Τι σχέση έχει ο Τραμπ με τον βιασμό μιας νεαρής στο Σέντραλ Παρκ, το 1989 [εικόνες]

Μια νέα σειρά στο Netflix, το «When They see us» μας θυμίζει μια άγρια επίθεση που έγινε στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης το 1989, αλλά -άθελά της- φωτίζει και την προσωπικότητα του ρατσιστή, υπερσυντηρητικού Ντόναλντ Τραμπ.



Το γεγονός του 1989 έχει ως εξής: η 28χρονη Τρίσα Μέιλι βασανίστηκε, βιάστηκε και αφέθηκε να πεθάνει, ενώ έκανε τζόκινγκ στο Σέντραλ Παρκ. Ηταν λευκή και δούλευε στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Έπεσε σε κώμα, έχασε τη μνήμη της και έκανε χρόνια να συνέλθει.

Αμέσως κατηγορήθηκαν για την πράξη πέντε πιτσιρικάδες από το Χάρλεμ, μεταξύ 14 και 16 ετών που κρίθηκαν ένοχοι με συνοπτικές διαδικασίες και μπήκαν φυλακή. 30 ώρες ανέκριναν οι αστυνομικοί τους 5 εφήβους χωρίς την παρουσία δικηγόρου καθώς τους ανάγκασαν να αποποιηθούν το δικαίωμά τους.

Οι Πέντε σε δίκη, για ένα έγκλημα που δεν έκαναν

Τα περισσότερα παιδιά ανακρίθηκαν μάλιστα χωρίς καν την παρουσία των γονιών τους παρότι ανήλικα. Μέσα στο ανακριτικό δωμάτιο, οι έφηβοι μόνοι με τους ντετέκτιβ και έπειτα από σωματική και ψυχολογική βία, αλλά και ψευδείς επιβεβαιώσεις ότι θα γυρίσουν σπίτια τους, αναγκάζονται να πουν ότι συμμετείχαν στον βιασμό.



Ωστόσο, το 2001 ένας δεδηλωμένος δολοφόνος και βιαστής, ο Matias Reyes, που βρισκόταν ήδη στη φυλακή για άλλο λόγο, ομολόγησε ότι εκείνος βίασε και χτύπησε την νεαρή δρομέα. Το DNA του βρέθηκε πράγματι πάνω και δίπλα στο θύμα. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι έκανε το έγκλημα μόνος του. Δεν έφαγε επιπλέον χρόνια φυλακής γιατί οι ευθύνες είχαν παραγραφεί μετά από τόσα χρόνια.

Οι πέντε νεαροί του Χάρλεμ έπρεπε να περιμένουν το 2002 για να αθωωθούν. Ολη η Αμερική έμαθε για την υπόθεσή τους, γνωστή ως «The Central Park Five» -Οι Πέντε του Σέντραλ Παρκ. Μάλιστα, το 2014 ένας δικαστής επιδίκασε 41 εκατομμύρια δολάρια για τους πέντε νεαρούς, γιατί κατέστρεψαν τις ζωές τους στη φυλακή.



Οι πέντε του Σέντραλ Παρκ ζήτησαν από την αφρο-αμερικανίδα σκηνοθέτη Ava DuVernay να αφηγηθεί την ιστορία τους σε μια ταινία. Ετσι προέκυψε το «When They see us», σειρά σε 4 επεισόδια στο Netflix, η οποία κάνει ρεκόρ τηλεθέασης. Η σκηνοθέτης δεν αρκείται να αφηγηθεί την περιπέτεια των Πέντε, αναδεικνύει τα ταξικά και ρατσιστικά προβλήματα της αμερικανικής κοινωνίας και τον ρόλο που παίζουν τα ΜΜΕ σε αυτά.

Αξέχαστο, για παράδειγμα, έμεινε στην ιστορία του Τύπου, το εξώφυλλο της New York Post στο οποίο ο τότε κυβερνήτης της Νέας Υόρκης έλεγε: «Η μητέρα μου φοβάται, η οικογένειά μου φοβάται, κανείς μας δεν μπορεί να είναι ήσυχος». Ενας δισεκατομμυριούχος της εποχής, ονόματι Ντόναλντ Τραμπ είχε πληρώσει τότε 85 000 δολάρια για μια ολοσέλιδη καταχώρησε στην εφημερίδα «Daily News» που έλεγε: « Bring back the Death Penalty. Bring back our police » («Φέρτε πίσω την θανατική ποινή, φέρτε πίσω την αστυνομία μας».

Τον Τραμπ κάλεσε, μάλιστα, στην διάσημη εκπομπή του στο CNN και ο Λάρι Κινγκ. Δείτε το συγκλονιστικό απόσπασμα, τι λέει ο Τραμπ:

Αυτά τα αρχεία και η είδηση με τους Πέντε του Σέντραλ Παρκ άρχισαν να κυκλοφορούν πάλι έντονα με αφορμή την σειρά του Netflix και οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον αμερικανό πρόεδρο αν θέλει να ζητήσει συγγνώμη ή αν έχει μετανιώσει για τις βεβαιότητες με τις οποίες μιλούσε πριν από 30 χρόνια.

Και η απάντηση του 45ου προέδρου των ΗΠΑ: «Ολοι έχουν αναγνωρίσει ότι αυτή η υπόθεση δεν έπρεπε ποτέ να μπει στο αρχείο. Δεν έχω να προσθέσω κάτι»! Αμετανόητος ο Ντόναλντ Τραμπ και πάντα ρατσιστής, ετοιμάζεται μάλιστα να επανεκλεγεί για μια νέα θητεία στο ύπατο αξίωμα!

Η σκηνοθέτης της σειράς στο Netflix με τους πέντε άδικα κατηγορηθέντες για το έγκλημα στο Σέντραλ Παρκ

Ωστόσο, η απήχηση της τηλεοπτικής σειράς είναι τεράστια και πολλοί Αμερικανοί βλέπουν σήμερα τα πράγματα με άλλο μάτι. Είναι ενδεικτικό ότι οι δύο γυναίκες που έκαναν την έρευνα από το γραφείο του εισαγγελέα της εποχής, έχασαν τη θέση τους και της απέβαλαν ακόμη και από τις φιλανθρωπικές οργανώσεις στις οποίες συμμετείχαν.

Η δρομέας του Σέντραλ Παρκ