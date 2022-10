Απροκάλυπτες θηριωδίες της Ρωσίας: Σκότωσαν Ουκρανό μουσικό επειδή αρνήθηκε να παίξει σε συναυλία στη Χερσώνα - iefimerida.gr

Ρώσοι στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν Ουκρανό μουσικό στο σπίτι του, επειδή αρνήθηκε να συμμετάσχει σε συναυλία στην κατεχόμενη Χερσώνα, σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού στο Κίεβο.

Ο μαέστρος Γιούρι Κερπατένκο αρνήθηκε να συμμετάσχει σε μια συναυλία, μέσω της οποίας οι κατακτητές ήθελαν να επιδείξουν τη λεγόμενη «βελτίωση της ειρηνικής ζωής στη Χερσώνα», ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτηση στη σελίδα του στο Facebook.

Όπως αναφέρει ο Gurdian, στη συναυλία της 1ης Οκτωβρίου προοριζόταν να συμμετάσχει η ορχήστρα μουσικής δωματίου Gileya, της οποίας ο Κερπατένκο ήταν ο πρώτος μαέστρος, αλλά «αρνήθηκε κατηγορηματικά να συνεργαστεί με τους κατακτητές», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο Κερπατένκο, ο οποίος ήταν επίσης ο πρώτος μαέστρος του Λυρικής Σκηνής

Μίκολα Κούλις της Χερσώνας, δημοσίευε προκλητικά μηνύματα στη σελίδα του στο Facebook μέχρι τον Μάιο.

Ο δολοφονημένος Ουκρανός μουσικός, Γιούρι Κερπατένκο / Φωτογραφία: Facebook

Η περιφερειακή εισαγγελία της Χερσώνας στην Ουκρανία ξεκίνησε επίσημη έρευνα «αναφορικά με παραβιάσεις των νόμων και των εθίμων του πολέμου, σε συνδυασμό με δολοφονία εκ προθέσεως». Τα μέλη της οικογένειάς του που βρίσκονταν έξω από τη Χερσώνα έχασαν την επαφή με τον μαέστρο τον Σεπτέμβριο, ανέφερε.

Μουσικοί από όλο τον κόσμο καταδίκασαν τις ενέργειες της Ρωσίας

Η καταδίκη από Ουκρανούς και διεθνείς καλλιτέχνες ήταν άμεση. «Η ιστορία της Ρωσίας που επιβάλλει μια πολιτική "συμμορφώσου ή πεθάνεις" ενάντια στους καλλιτέχνες δεν είναι κάτι καινούργιο. Έχει μια ιστορία που εκτείνεται εδώ και εκατοντάδες χρόνια», είπε η Φινλανδο-Ουκρανή μαέστρος Dalia Stasevska, η οποία επρόκειτο να διευθύνει το Last Night of the Proms στο Albert Hall του Λονδίνου τον περασμένο μήνα, πριν αυτό ακυρωθεί λόγω του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ.

«Έχω δει πάρα πολλή σιωπή από τους Ρώσους συναδέλφους. Μήπως είναι η στιγμή για τους Ρώσους μουσικούς, ειδικά εκείνους που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, να σηκωθούν και να πάρουν επιτέλους θέση ενάντια στις ενέργειες του ρωσικού καθεστώτος στην Ουκρανία;», είπε η μαέστρος.

Πριν από 15 ημέρες η Stasevska οδήγησε ένα φορτηγό με ανθρωπιστικές προμήθειες στο Λβιβ από το σπίτι της στη Φινλανδία, πριν διευθύνει την ορχήστρα INSO-Lviv σε μια συναυλία σύγχρονης ουκρανικής μουσικής.

Ουκρανία: Να μη συνηθίσουμε στις βάναυσες δολοφονίες του Ουκρανικού λαού

«Γνωρίζουμε ότι το ρωσικό καθεστώς κυνηγά ακτιβιστές, δημοσιογράφους, καλλιτέχνες, ηγέτες κοινοτήτων και οποιονδήποτε είναι έτοιμο να αντισταθεί στην κατοχή», είπε η Βικτόρια Αμελίνα, βραβευμένη Ουκρανή μυθιστοριογράφος που πλέον εργάζεται ως ανακρίτρια για εγκλήματα πολέμου.

«Ωστόσο, ακόμη και αν γνωρίζουμε το σημερινό πρότυπο και την ιστορία, δεν μπορούμε και, το πιο σημαντικό, δεν πρέπει να συνηθίσουμε να ακούμε για τις βάναυσες δολοφονίες ενός λαμπερού, ταλαντούχου, γενναίου λαού του οποίου το μόνο λάθος ήταν ότι ήταν Ουκρανός», πρόσθεσε η Αμελίνα.

Έκανε, μάλιστα, έναν παραλληλισμό μεταξύ του Κερπατένκο και του Μίκολα Κούλις, του Ουκρανού θεατρικού συγγραφέα από τον οποίο πήρε το όνομά του το θέατρο όπου εργάστηκε ο μαέστρος.

«Ο Κούλις πυροβολήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 1937, κοντά στο Sandarmokh, μαζί με άλλους 289 Ουκρανούς συγγραφείς, καλλιτέχνες και διανοούμενους. Ο Γιούρι Κερπατένκο πυροβολήθηκε στο σπίτι του στη Χερσώνα τον Οκτώβριο του 2022», είπε.

Η Ρωσία επιδιώκει επιμελώς να κατστρέψει την ουκρανική ταυτότητα

Οι ενέργειες των Ρώσων είναι «καθαρή γενοκτονία», τόνισε με τη σειρά του ο μαέστρος Semyon Bychkov από το Παρίσι, όπου έπαιζε ως μουσικός διευθυντής της Τσεχικής Φιλαρμονικής. Ο γεννημένος στην Αγία Πετρούπολη μαέστρος έφυγε από τη Ρωσία ως νεαρός άνδρας τη δεκαετία του 1970.

«Η τραγική ειρωνεία είναι ότι μιλάμε για την ανωτερότητα του ρωσικού πολιτισμού, τον ανθρωπισμό του. Και εδώ δολοφόνησαν κάποιον που στην πραγματικότητα φέρνει ομορφιά στις ζωές των ανθρώπων. Είναι αρρωστημένο», είπε ο ίδιος.

«Οι σφαίρες δεν κάνουν διάκριση μεταξύ των ανθρώπων. Δεν με έκανε να νιώσω χειρότερα που αυτός ο άνθρωπος ήταν μαέστρος, απλώς επιβεβαίωσε το καθαρό κακό που συνέβαινε ακόμη και πριν πέσουν οι πρώτες βόμβες στην Ουκρανία».

Ο μυθιστοριογράφος Andrey Kurkov, συγγραφέας του Death and the Penguin, δήλωσε: «Τώρα το όνομα του Γιούρι Κερπατένκο θα προστεθεί στη λίστα των δολοφονημένων καλλιτεχνών της Ουκρανίας. Πιστεύω όλο και περισσότερο ότι η Ρωσία όχι μόνο επιδιώκει να καταλάβει ουκρανικά εδάφη, αλλά και να καταστρέψει επιμελώς την ουκρανική ταυτότητα, σημαντικό μέρος της οποίας είναι ο ουκρανικός πολιτισμός».