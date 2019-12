Συγκινητικό βίντεο: Νοσοκόμα και καρκινοπαθής τραγουδούν σ’ ένα υπέροχο ντουέτο την «Άγια Νύχτα» [βίντεο]

Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα συγκινητικό βίντεο από νοσοκομείο του Τενεσί των ΗΠΑ μ’ έναν καρκινοπαθή και μια νοσοκόμα να τραγουδούν σ’ ένα υπέροχο ντουέτο την «Άγια Νύχτα».

Το βίντεο που ανέβασε στο λογαριασμό της στο Facebook η Μπράντι Μάικλ Λιθ δείχνει τον πατέρα της, Πεν Πένινγκτον και τη νοσοκόμα που τον φροντίζει, Αλεξ Κολάζο να τραγουδούν το δημοφιλές χριστουγεννιάτικο τραγούδι στο αντικαρκινικό κέντρο Sarah Cannon στο Νάσβιλ του Τενεσί. Ο 67χρονος εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο για χημειοθεραπεία μετά την επανεμφάνιση του καρκίνου, που νόμιζε ότι είχε νικήσει το 2010. Όταν η νοσοκόμα έμαθε ότι ο ασθενής ήταν επαγγελματίας μουσικός θέλησε να του φτιάξει, όπως μπορούσε, το κέφι και του έφερε την κιθάρα της. Αρχικά τραγούδησαν το “Can’t Help Falling In Love With You” του Έλβις Πρίσλεϊ και στη συνέχεια προχώρησαν στην «Άγια Νύχτα» στο πνεύμα των ημερών.

«Όταν ανακάλυψα ότι ο καρκίνος επέστρεψε κατέρρευσα. Είναι το τελευταίο που θέλεις να ακούσεις», είπε ο 67χρονος καρκινοπαθής. Αλλά ευτυχώς γι’ αυτόν βρέθηκε στο πλάι του η 24χρονη νοσοκόμα, που έχει κάνει σκοπό της ζωής της να βοηθά όσο μπορεί τους ασθενείς στη δύσκολη φάση που περνούν. «Περνούν πραγματικά δύσκολα και πραγματικά θέλω να τους βοηθώ να ξεχνούν ότι βρίσκονται στο νοσοκομείο έστω και για λίγα λεπτά, είτε με κάποιο αστείο, είτε λέγοντάς τους τρελές ιστορίες από την παιδική μου ηλικία, είτε, όπως τώρα, παίζοντας μουσική», δήλωσε η Κολάζο.

Το βίντεο με το ντουέτο των δύο έγινε viral από τη στιγμή που αναρτήθηκε συγκεντρώνοντας χιλιάδες επισκέψεις.