Επισκέφτηκε όλες τις χώρες του κόσμου και μετά ίδρυσε τη δική του- Ποιος είναι ο Σουλτάνος του Slowjamastan - iefimerida.gr

Είναι DJ και ραδιοφωνικός παραγωγός και αυτοανακηρύχτηκε σουλτάνος της χώρας που αυτός ίδρυσε σε ένα οικόπεδο σχεδόν 11 στρέμματα στην έρημο της Καλιφόρνια, στις ΗΠΑ.

Λατρεύει τα ταξίδια και είχε στόχο να επισκεφθεί κάθε χώρα του κόσμου, μέλος του ΟΗΕ. Καθώς του είχε απομείνει μόνο ένα αναγνωρισμένο από τον ΟΗΕ έθνος για να επισκεφθεί, ο Ράντι Γουίλιαμς αποφάσισε να αγοράσει ένα άδειο, άγονο οικόπεδο στην έρημο της Καλιφόρνιας για να χτίσει μια νέα «χώρα» που πήρε το όνομα της ραδιοφωνικής του εκπομπής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φορώντας το καλύτερό του κοστούμι και γυαλιά ηλίου, ο σουλτάνος του Slowjamastan κήρυξε επίσημα την ανεξαρτησία του από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στις 12:26 μ.μ. της 1ης Δεκεμβρίου 2021, καθώς μετέδωσε την απόσχιση ζωντανά από το υπαίθριο κυβερνητικό του «γραφείο» στην Ντουμπλάντια (Dublândia), την πρωτεύουσα της Δημοκρατίας του Σλόουτζαμαστάν (Slowjamastan).

Δύο χρόνια μετά, και ενώ ο Σουλτάνος του Slowjamastan έχει θεσπίσει μερικούς παράξενους νόμους (έχει απαγορεύσει τη χρήση των παπουτσιών Crocs, για παράδειγμα), η Δημοκρατία έχει επίσης όλα τα χαρακτηριστικά ενός νεοσύστατου έθνους-κράτους. Εκδίδει τα δικά της διαβατήρια, έχει τη δική της σημαία, τυπώνει το δικό της νόμισμα (το «ντούμπλε») και έχει έναν εθνικό ύμνο που παίζεται σε επίσημες εκδηλώσεις.

O απίστευτος εθνικός ύμνος του Slowjamastan- Κλεμμένο τραγούδι του Έλτον Τζον

Η Δημοκρατία του Slowjamastan διεκδικεί ακόμη πάνω από 500 εγγεγραμμένους πολίτες, ενώ άλλοι 4.500 λέγεται ότι έχουν εγκριθεί υπό όρους ή περιμένουν στην ουρά για να αποκτήσουν υπηκοότητα. Τώρα που ο Γουίλιαμς πρόκειται να ολοκληρώσει τον στόχο της ζωής του να επισκεφθεί κάθε χώρα στον κόσμο, προσκαλεί τους τουρίστες να επισκεφθούν τη Δημοκρατία του Slowjamastan, καθώς σχεδιάζει να δημιουργήσει το κορυφαίο «μικροκράτος» στον κόσμο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σουλτάνος του Slowjamastan

«Όταν δεν είμαι στο ραδιόφωνο, πιθανότατα ταξιδεύω σε μια χώρα που οι περισσότεροι δεν έχουν ακούσει», δήλωσε ο Williams στο CNN λίγο πριν ξεκινήσει το ταξίδι του στο Τουρκμενιστάν, την τελευταία χώρα στη λίστα με τα 193 αναγνωρισμένα από τον ΟΗΕ έθνη. «Ένας από τους λόγους που δημιούργησα το Slowjamastan ήταν επειδή, μετά από 193 χώρες, ήθελα μια 194η!»

Με την επίσημη ονομασία The United Territories of The Sovereign Nation of The People's Republic of Slowjamastan (Τα Ενωμένα Εδάφη του Κυρίαρχου Έθνους της Λαϊκής Δημοκρατίας του Slowjamastan), η αυτοανακηρυγμένη «χώρα» του Γουίλιαμς βρίσκεται, δυόμισι ώρες οδήγησης βορειοδυτικά του Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια. Το μικρό κομμάτι γης δεν είναι τίποτα περισσότερο από έρημο, αλλά ο Γουίλιαμς έχει στήσει μια τεράστια πινακίδα «Καλώς ήρθατε στο Slowjamastan» δίπλα στον αυτοκινητόδρομο, έχει χτίσει ένα συνοριακό φυλάκιο ελέγχου και κυματίζει την πολύχρωμη σημαία του Slowjamastan πάνω από το υπουργικό του γραφείο, το οποίο είναι προς το παρόν ανοιχτό στα στοιχεία της φύσης.

Ο Γουίλιαμς εμπνεύστηκε τη δημιουργία της δικής του χώρας αφού επισκέφθηκε διάφορα «μικροκρατίδια» - αυτοανακηρυγμένα εδάφη που συχνά διοικούνται από εκκεντρικούς ηγέτες - στα ταξίδια του στον κόσμο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον Αύγουστο του 2021, ο Γουίλιαμς επισκέφθηκε τη Δημοκρατία της Molossia, μια μικροεπαρχία 11,3 στρεμμάτων στη Νεβάδα που ανακήρυξε την ανεξαρτησία της από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 1998, όπου τον ξενάγησε προσωπικά ο «Εξοχότατος Πρόεδρος Κέβιν Μπό». Έμαθε για τον συνεχιζόμενο «πόλεμο» της Δημοκρατίας της Μολοσσίας με την καταργημένη πλέον Ανατολική Γερμανία, για το πώς το τοπικό νόμισμα (η «valora») υποστηρίζεται από ζύμη μπισκότων σοκολάτας αντί για χρυσό, και έβαλε σφραγίδα στο διαβατήριό του και φωτογραφήθηκε στα «σύνορα» με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όταν επέστρεψε στο σπίτι του στο Σαν Ντιέγκο, ο Γουίλιαμς άρχισε αμέσως να καταστρώνει μεγαλεπήβολα σχέδια για το δικό του μικροκράτος. Τον Οκτώβριο του 2021, αγόρασε ένα οικόπεδο γης για 19.000 δολάρια και μέχρι τον Δεκέμβριο είχε κηρύξει την ανεξαρτησία του Slowjamastan.

Ο Σουλτάνος εγκαινίαζει πινακίδα με οδηγίες να μην ταϊζονται τα ρακούν

Μια δικτατορία στην έρημο

«Είμαστε δικτατορία τις περισσότερες φορές», λέει ο Γουίλιαμς, καθώς εξηγεί το σύστημα «διακυβέρνησης» της Δημοκρατίας του. «Ενίοτε, διοργανώνουμε ειδικές τελετές ψηφοφορίας και δημοψηφίσματα. Πρόσφατα, επέτρεψα στους πολίτες να ψηφίσουν για το ποιο θα είναι το εθνικό μας φρούτο, το άθλημα, ακόμα και για το πώς θα πρέπει να ονομαστεί το εθνικό μας ζώο».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπορεί να φαίνεται αρκετά παράδοξο για μια «δημοκρατία» να έχει έναν δικτατορικό σουλτάνο επικεφαλής του κράτους της, αλλά αυτό είναι το νόημα. Τα ταξίδια του Γουίλιαμς τον έχουν οδηγήσει σε μερικούς από τους πιο περίεργους προορισμούς του κόσμου και έχει δει από πρώτο χέρι τις παράξενες προσωπολατρείες και τις αντιφάσεις που υπάρχουν σε μέρη όπως η Λαϊκή Δημοκρατία της Βόρειας Κορέας.

Στον Γουίλιαμς αρέσει να ποζάρει για φωτογραφίες και να κάνει δημόσιες ομιλίες φορώντας την καταπράσινη σουλτανική του στολή, με ψεύτικα στρατιωτικά παράσημα, χρυσές επωμίδες και φιμέ γυαλιά ηλίου. Προσλαμβάνει «συνοριοφύλακες» και περιβάλλεται με «ασφάλεια» όταν φιλοξενεί εκδηλώσεις στη Δημοκρατία του Σλόουτζαμαστάν και επιβάλλει έναν κατάλογο απαγορεύσεων που πρέπει να ακολουθούν όλοι οι πολίτες και οι επισκέπτες προκειμένου να αποφύγουν την «εξορία». Επί του παρόντος, οι απαγορεύσεις αυτές περιλαμβάνουν τα παπούτσια κρόκς, την «mumble rap» (ραπ με μουρμουρητά) και τους «ανθρώπους που βάζουν τα πόδια τους στο ταμπλό του αυτοκινήτου».

Ο χαρακτήρας και το ντύσιμο του Σουλτάνου του Slowjamastan είναι ο τρόπος του Γουίλιαμς να αναδείξει τους παραλογισμούς που συναντάμε στην πολιτική και τις δικτατορίες, και υπάρχει μια μεγάλη ουρά ανθρώπων έτοιμων να συμμετάσχουν στο μικροεθνικό του πείραμα. Οι άνθρωποι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την υπηκοότητα και τις θέσεις του υπουργικού συμβουλίου μέσω του ιστότοπου του Slowjamastan, και έχει αποδειχθεί εξαιρετικά δημοφιλής, με ένα σωρό αιτήσεις που αριθμούν χιλιάδες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Tο επίσημο site του Slowjamastan

Τώρα έχει ανοίξει τα σύνορα και για τους τουρίστες, και λέει στο CNN Travel πως οι πιο δημοφιλείς δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη λήψη selfies μπροστά από την πινακίδα Slowjamastan, την επίσκεψη στην πλατεία Ανεξαρτησίας και την αναζήτηση του ασύλληπτου ρακούν Slowjamastan, του εθνικού ζώου.

Το επόμενο μεγάλο σχέδιό του είναι να συγκεντρώσει αρκετά χρήματα για να χτίσει «ένα τεμπέλικο ποτάμι, μια φάρμα αρμαντίλο, ένα μογγολικό μπάρμπεκιου που , ένα γιγαντιαίο άγαλμα/μνημείο του Μεγάλου Ηγέτη- εμένα δηλαδή».

«Φιλοξενούμε επίσης μια χούφτα δραστηριότητες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους», προσθέτει ο Γουίλιαμς, «συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών να σφραγιστεί το διαβατήριό του Slowjamastani, να συμμετάσχετε στον εορτασμό των νέων κρατών και ακόμη και να συναντήσετε τον σουλτάνο».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Σουλτάνος του Σλόουτζάμασταν σε ομιλία του

Σε αναζήτηση διπλωματικής αναγνώρισης της χώρας του



Ο Γουίλιαμς λέει ότι εργάζεται για διπλωματικές σχέσεις με άλλες χώρες και ότι στα πρόσφατα ταξίδια του έχει σφραγίσει το διαβατήριό του από τη Δημοκρατία της Slowjamastan από 16 διαφορετικές χώρες, μεταξύ των οποίων η Νότια Αφρική, η Νέα Ζηλανδία, το Βανουάτου και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο ίδιος καθιστά σαφές ότι το Slowjamastan πληροί τεχνικά τα κριτήρια για ένα κυρίαρχο έθνος-κράτος, όπως ορίζεται από τη Σύμβαση του Μοντεβιδέο του 1933, η οποία συνήθως αναφέρεται ως ο καλύτερος ορισμός ενός κράτους.

Η Σύμβαση του Μοντεβιδέο απαιτεί μια χώρα να έχει μόνιμο πληθυσμό, καθορισμένη επικράτεια, κυβέρνηση και την ικανότητα να συνάπτει διπλωματικές σχέσεις με άλλα κράτη, όλες οι προϋποθέσεις τις οποίες ο Γούιλιαμς ισχυρίζεται ότι η Δημοκρατία του Slowjamastan πληροί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το επόμενο στάδιο είναι ο σουλτάνος να επιτύχει την αναγνώριση της απόσχισης του μικροεθνικού του κράτους από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και αυτό μπορεί να είναι λίγο τραβηγμένο ακόμη και για τον Γουίλιαμς.

«Είμαι λίγο απογοητευμένος που παραδέχομαι ότι, παρά τα πολλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τον πρόεδρο Μπάιντεν στο Facebook, το Twitter, το Instagram και το MySpace, έχουν μείνει όλα αδιάβαστα», εξηγεί ο Γουίλιαμς.

«Ίσως έχουν κολλήσει στον φάκελο με τα ανεπιθύμητα μηνύματα του. Εμείς πάμε με αυτό το ενδεχόμενο», είπε με μια δόση χιούμορ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πηγή:CNN