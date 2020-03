Τα McDonald’s κλείνουν στην Βρετανία λόγω του κορωνοϊού

Με τα εστιατόρια και τα καφέ σε όλο τον κόσμο να αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω του κορωνοϊού, τα McDonald’s έκλεισαν τα καταστήματά τους στην Μ. Βρετανία.

Βλέποντας την κατάσταση σε όλη την Ευρώπη, η γνωστή αλυσίδα αποφάσισε να κλείσει από το πρωί της Δευτέρας όλα τα καταστήματά της σε Μ. Βρετανία και Ιρλανδία, κάνοντας γνωστή την απόφασή της με ανάρτησή της στο Twitter. Η εταιρία νωρίτερα είχε τονίσει ότι θα δουλεύει μόνο το delivery, καθώς και το drive-through σέρβις, όμως η αλλαγή στάσης του Μπόρις Τζόνσον την Παρασκευή και η απόφασή του να κλείσουν μπαρ, εστιατόρια και καφέ, άλλαξε την κατάσταση.

An update from McDonald’s UK and Ireland — See you soon pic.twitter.com/43moFRrWRR