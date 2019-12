Σύνοδος Κορυφής: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατέληξαν σε συμφωνία για το κλίμα- Δεν δεσμεύτηκε η Πολωνία

Σε συμφωνία για μια κλιματικά «ουδέτερη» Ευρωπαϊκή Ενωση ως το 2050, κατέληξαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής.

Όπως ανακοινώθηκε στις 2 τη νύχτα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, κατέληξαν στις σχετικές ανακοινώσεις, με το Politico να αναφέρει πως μόνο μία χώρα -μέλος, δεν μπορούσε να δεσμευτεί. Αν και δεν αναφέρεται ποια ήταν αυτή, η Ανγκελα Μέρκελ είπε σε δηλώσεις της πως η Πολωνία είχε αντιρρήσεις και γι’ αυτό θα συζητηθεί το θέμα ξανά τον Ιούνιο.

«Υπό το πρίσμα των τελευταίων επιστημονικών ερευνών και της ανάγκης να ενισχυθεί η δράση για το κλίμα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσυπογράφει τον στόχο μίας ουδέτερης ΕΕ ως το 2050, σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων. Ενα μέλος σε αυτό το επίπεδο, δεν μπορούσε να δεσμευτεί και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επιστρέψει στο ζήτημα αυτό τον Ιούνιο του 2020», αναφέρουν μεταξύ άλλων οι Ευρωπαίοι ηγέτες στα συμπεράσματά τους από την συνεδρίαση για το θέμα, όπως τονίζει το Politico.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει την ανάγκη διασφάλισης της ενεργειακής ασφάλειας και το σεβασμό του δικαιώματος των κρατών μελών να αποφασίζουν για το ενεργειακό μίγμα τους και να επιλέγουν τις καταλληλότερες τεχνολογίες» προσθέτουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες.

