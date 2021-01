Σύνοδος Κορυφής: Ανοιχτά τα σύνορα, αλλά σύσταση να γίνονται μόνο τα απαραίτητα ταξίδια

Επί τέσσερις ολόκληρες ώρες διαβουλεύονταν οι ηγέτες της ΕΕ στη σύνοδο Κορυφής για τη χάραξη μιας κοινής στρατηγικής κατά της πανδημίας του κορωνοϊού.

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ είναι λίαν θορυβημένοι με την πορεία της υγειονομικής κρίσης και τη διασπορά των νέων μεταλλάξεων του κορωνοϊού και μετά τις διαβουλεύσεις, στις οποίες συζήτησαν και την πρόταση του Έλληνα πρωθυπουργού για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, το αποτέλεσμα ήταν σαφές: τα σύνορα θα παραμείνουν – προς το παρόν τουλάχιστον – ανοικτά για να συνεχίσει να λειτουργεί η ενιαία αγορά. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου, που ακολούθησε, τη βούληση της ΕΕ να υπάρξει επιτάχυνση των εμβολιασμών και τάχθηκε υπέρ των ανοιχτών συνόρων, αλλά έκανε ισχυρή σύσταση στο να μην επιτρέπονται ταξίδια που δεν είναι απαραίτητα.

Το ίδιο ανέφερε και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία χαρακτήρισε την κατάσταση «πολύ σοβαρή». Σημείωσε ωστόσο ότι «υπάρχει ελπίδα», καθώς γίνονται εμβολιασμοί, αλλά πρόσθεσε ότι «ανησυχούμε όλο και περισσότερο» για τα παραλλαγμένα στελέχη του νέου κορωνοϊού, ορισμένα από τα οποία είναι πολύ πιο μολυσματικά.

Ωστόσο, στον σχεδόν εντελώς κόκκινο λόγω της πανδημίας χάρτη της ΕΕ θα προστεθεί μια νέα κατηγορία: η βαθιά κόκκινη ζώνη, όπου ο κορωνοϊός είναι ιδιαίτερα δραστήριος και εκεί, σύμφωνα με την Φον ντερ Λάιεν, θα ισχύουν ιδιαίτερα περιοριστικά μέτρα: «Θα ζητείται από άτομα που φθάνουν από βαθιά κόκκινες ζώνες να υποβάλλονται σε τεστ και σε καραντίνα κατά την άφιξή τους. Θα αποθαρρύνονται εντόνως όλα τα μη απαραίτητα ταξίδια», είπε, προσθέτοντας ότι απαιτούνται στοχοπροσηλωμένα μέτρα, την απόφαση για τα οποία θα πάρουν τα κράτη μέλη. Τις προσεχείς ημέρες θα υποβάλει σχετικές προτάσεις η Κομισιόν.

Οι ηγέτες συμφώνησαν ότι για να αποτραπεί ένα κλείσιμο των εσωτερικών συνόρων της ΕΕ στη ζώνη Σένγκεν θα πρέπει να επιταχυνθεί η διενέργεια των τεστ. Από την ερχόμενη Κυριακή όλοι όσοι φθάνουν από χώρες εκτός της ΕΕ – πιθανώς μόνον εκείνοι που έχουν ουσιαστικούς λόγους – θα πρέπει να υποβάλλονται σε τεστ για την Covid-19 πριν την αναχώρησή τους, είπε η Φον Ντερ Λάιεν.

Εντός της ΕΕ ορισμένες χώρες θα επιβάλουν την υποχρεωτική διενέργεια τεστ για διασυνοριακά ταξίδα, που δυν υπάγονται σε κρίσιμες κατηγορίες, όπως οι εργαζόμενοι και οι οδηγοί φορτηγών. Από την Κυριακή η Γαλλία θα απαιτεί ένα αρνητικό τεστ PCR 72 ώρες πριν την αναχώρηση για τις περισσότερες αφίξεις από χώρες της Ευρώπης, εκτός από εκείνους που ταξιδεύουν για ουσιώδεις λόγους, είπε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στο Ευρωπαϊκό συμβούλιο. Σύμφωνα με το Ελιζέ, την ίδια προσέγγιση επέλεξαν και «κάποιοι από τους Ευρωπαίους ομολόγους του».

Όσον αφορά στα εμβόλια, που αναμένεται να εγκριθούν προς έκτακτη κυκλοφορία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ηγέτες όλων των κρατών μελών συμφώνησαν ότι πρόκειται για μια διαδικασία κατεπείγουσας σημασίας εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα να ανάψει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων -ει δυνατόν και εντός της επόμενης εβδομάδας- το πράσινο φως στο εμβόλιο του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και της AstraZeneca.

🇪🇺 Leaders want vaccination to be accelerated.



In this respect, commitments on deliveries made by companies must be respected.



Vaccines should be distributed at the same time and must be on a pro rata population basis. #EUCO #COVID19 pic.twitter.com/LuBYVPZEcd