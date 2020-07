Συνετρίβη μικρό αεροπλάνο στις Ελβετικές Αλπεις -Τέσσερις νεκροί

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν το μικρό αεροπλάνο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη στις Ελβετικές Άλπεις, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τα θύματα είναι δύο Ελβετοί, ηλικίας 50 και 66 ετών και δύο Αυστριακοί, ηλικίας 46 και 50 ετών. Στις 12.25' τοπική ώρα, η αστυνομία της περιοχής έλαβε ένα τηλεφώνημα από αυτόπτη μάρτυρα που είπε ότι ένα αεροπλάνο είχε πέσει στην περιοχή Γκλέτσερσπιτσε, μια κορυφή σε υψόμετρο 3.000 μέτρα, στο νότιο καντόνι Βαλέ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

