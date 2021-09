Μελάνια Τραμπ, μια Μαρία Αντουανέτα -Πρώην συνεργάτιδά της αποκαλύπτει τι έκανε ενώ γινόταν η εισβολή στο Καπιτώλιο | ΚΟΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Αιχμηρά βέλη κατά της Μελάνια Τραμπ εκτοξεύει η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, Στέφανι Γκρίσαμ, που πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της τετραετούς θητείας της εργαζόμενη για την πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.

Στο εκρηκτικό βιβλίο της με τίτλο «I'll Take Your Questions Now: What I saw in the Trump White House» («Θα δεχθώ τις ερωτήσεις σας τώρα: Τι είδα στον Λευκό Οίκο επί Τραμπ)», που θα κυκλοφορήσει στις 5 Οκτωβρίου από τον εκδοτικό οίκο Harper Collins, η Γκρίσαμ συγκρίνει την πάλαι ποτέ καλή της φίλη, Μελάνια με την Μαρία Αντουανέτα: «Απαξιωτική. Ηττημένη. Αποστασιοποιημένη». Κι αποκαλύπτει ότι η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ γνώριζε για την εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου νωρίτερα απ’ ό,τι πιστευόταν μέχρι τώρα και μάλιστα αρνήθηκε να την καταδικάσει με δήλωσή της λίγο αφότου οι οπαδοί του άντρα της τα έκαναν γυαλιά καρφιά στο «ναό της Δημοκρατίας».

Η Στέφανι Γκρίσαμ (αριστερά) με την Μελάνια Τραμπ κατά την επίσκεψή τους σε μαιευτική κλινική τον Δεκέμβριο του 2018 / Φωτογραφία αρχείου: AP Photos

Αντίθετα, η Μελάνια προετοιμάστηκε για να επιβλέψει τη φωτογράφιση ενός χαλιού που είχε η ίδια τοποθετήσει στον Λευκό Οίκο. Στις 13:25 της 6ης Ιανουαρίου, λίγο μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο, η Γκρίσαμ έστειλε στη Μελάνια ένα μήνυμα, ρωτώντας την αν θ ιέλει να καταδικάσει τα βίαια επεισόδια, σύμφωνα με απόσπασμα του βιβλίου της, που παραθέτει το Politico. «Θέλεις να αναρτήσεις ένα μήνυμα στο Twitter ότι οι ειρηνικές διαδηλώσεις είναι δικαίωμα κάθε Αμερικανού, αλλά δεν υπάρχει θέση για ανομία και βία;», ρώτησε.

«Όχι», απάντησε στεγνά η Μελάνια ένα λεπτό αργότερα, μια απάντηση που «έσπασε» την Γκρίσαμ, όπως αναφέρει η ίδια. Η προσωπάρχης εκείνη την περίοδο της πρώτης κυρίας λίγο αργότερα παραιτήθηκε. Χρειάστηκε να περάσουν πέντε μέρες για να προβεί η Μελάνια στις 11 Ιανουαρίου σε μια χλιαρή καταδίκη των επεισοδίων στο Καπιτώλιο.

