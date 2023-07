Ζητάει συγγνώμη τώρα ο τουρίστας που σκάλισε το όνομά του στο Κολοσσαίο –Φοβάται το πρόστιμο - iefimerida.gr

Για συγχώρεση παρακαλά ο τουρίστας που προκάλεσε μεγάλη οργή χαράσσοντας τα αρχικά του και αυτά της κοπέλας του στο Κολοσσαίο της Ρώμης.



Ο Ιβάν Ντιμιτρόφ, ο οποίος ζει στο Μπρίστολ της Αγγλίας και έκανε διακοπές τριών εβδομάδων στην Ευρώπη με τη σύντροφό του, καταγράφηκε την περασμένη εβδομάδα από έναν εξαγριωμένο τουρίστα να χαράζει τα αρχικά του ονόματός του καθώς και της συντρόφου του Χέιλι Μπρέισι στο ιστορικό οικοδόμημα ηλικίας 2.000 ετών. Το βίντεο με τίτλο « A*****e tourist carves name in Colosseum in Rome 6-23-23» έχει λάβει πάνω από 300.000 προβολές.

«Αυτό είναι μαλ@@@»: Το βίντεο από τη στιγμή που χάρασσε στο Κολοσσαίο

Ο τουρίστας απαθανατίστηκε σε ένα βίντεο, που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο (23 Ιουνίου), να γράφει με ένα κλειδί το όνομά του και το όνομα της φίλης του σε έναν εσωτερικό τοίχο του αρχαίου ρωμαϊκού πέτρινου αμφιθεάτρου. Άφησε την επιγραφή «Ivan + Hayley 23».

Μόλις αντιλήφθηκε ότι βιντεοσκοπείται, ο τουρίστας γύρισε και χαμογέλασε στην κάμερα. Από την άλλη, ο άνδρας, που βιντεοσκοπούσε, του έλεγε: «Είσαι σοβαρός, φίλε; Αυτό είναι μ@@@@@α. Ηλίθιε!».



Τα πλάνα από το περιστατικό έγιναν σύντομα viral προτού οι Καραμπινιέροι της Ιταλίας εντοπίσουν το ζευγάρι στη Βουλγαρία αυτή την εβδομάδα.



Το μετάνιωσε τώρα ο τουρίστας - Ζητά συγνώμη

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ιταλικής αστυνομίας Ρομπέρτο Μαρτίνα που μίλησε στην Daily Mail, ο Ντιμιτρόφ εξέφρασε «ειλικρινή μεταμέλεια» για τις πράξεις του. «Συνάδερφοι μίλησαν με τον άνδρα, ο οποίος εξέφρασε την συγνώμη του και την ειλικρινή μεταμέλειά του για ό,τι έκανε. Επικοινώνησε μαζί μας, αφότου εξασφαλίσαμε το κινητό του τηλέφωνο από τα αρχεία του ξενοδοχείου και του αφήσαμε μήνυμα να μας καλέσει. Φυσικά, ανησυχούσε για τις νομικές συνέπειες και του εξηγήσαμε τα πάντα».



Ο Ιβάν Ντιμιτρόφ με την σύντροφό του

«Του είπαν ότι θα του αποστελλόταν μία έκθεση στη διεύθυνσή του στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη συνέχεια το θέμα θα προχωρούσε σε δίκη, πιθανότατα στις αρχές του επόμενου έτους, και θα μπορούσε να απολογηθεί εκεί αυτοπροσώπως».



«Δεν τον ρωτήσαμε γιατί το έκανε, αυτό θα το πει στον δικαστή, απλώς του είπαμε ότι ήταν ύποπτος και πως αποτελούσε μέρος της έρευνας. Η κοπέλα δεν είναι μέρος οποιασδήποτε καταγγελίας, οπότε είναι αθώα όσον αφορά εμάς, αν και τεχνικά θα μπορούσε να θεωρηθεί συνεργός. Όσο για τον ύποπτο, μας είπε ότι είναι πολύ αναστατωμένος από αυτό που έκανε και ζητούσε συνεχώς συγνώμη γι’ αυτό. Νομίζω ότι ανησυχούσε για τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης δίκης και του εξηγήσαμε πως θα μπορούσε να φυλακιστεί για 2 έως 5 χρόνια και να του επιβληθεί πρόστιμο έως και 15.000 ευρώ».

