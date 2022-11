Σε αποσύνθεση ο στρατός του Πούτιν; Διοικητής ισχυρίζεται ότι οι περισσότεροι στρατιώτες πεθαίνουν από φιλικά πυρά - iefimerida.gr

Οι περισσότερες από τις απώλειες της Ρωσίας στην Ουκρανία από τα μέσα Μαΐου οφείλονται σε φιλικά πυρά, ισχυρίστηκε ένας φιλορώσος διοικητής στο Ντονιέτσκ.

Ο Αλεξάντερ Κοντακόφσκι, διοικητής του φιλορωσικού τάγματος Βοστόκ της λεγόμενης Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονιέτσκ, ισχυρίστηκε ότι το 60% των απωλειών από την πτώση της πόλης της Μαριούπολης οφείλεται σε επιθέσεις ρωσικών στρατευμάτων με αποδέκτες Ρώσους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κοντακόφσκι είπε ότι γνώριζε ομάδες όλμων να βομβαρδίζουν τη δική τους πλευρά επειδή δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικά συστήματα στόχευσης καθώς και μηχανικούς να τοποθετούν νάρκες στην πορεία των δικών τους αρμάτων λόγω κακής επικοινωνίας.

Βίντεο από πρόσφατα αιχμαλωτισμένους Ρώσους στρατιώτες φαίνεται να αναδεικνύει αυτόν τον ισχυρισμό, με τους άνδρες να παραπονιούνται ότι δέχτηκαν βομβαρδισμούς από τη δική τους πλευρά για τρεις συνεχόμενες ημέρες.

Αν και το ποσοστό του 60% είναι ανεπιβεβαίωτο και πιθανότατα υπερβολικό, οι αναλυτές λένε ότι στην υπερβολή του επιβεβαιώνει τα εδραιωμένα προβλήματα στον στρατό του Πούτιν, τα οποία πιθανόν να έχουν χειροτερέψει αφότου απέλυσε τους περισσότερους από τους κορυφαίους στρατηγούς του.

Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου: Μεγάλες προκλήσεις αντιμετωπίζουν οι Ρωσικές δυνάμεις

Ειδικοί από το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (Institute for the Study of War) έγραψαν μάλιστα το εξής: «Το γεγονός ότι ένας διοικητής κάνει δημόσια εικασίες για έναν τόσο καταδικαστικό δείκτη της ικανότητας των Ρώσων, καταδεικνύει τις βαθιές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ρωσικές δυνάμεις, αυτήν τη στιγμή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τα φιλικά πυρά συνήθως ευθύνονται για έναν περιορισμένο αριθμό απωλειών στον πόλεμο, αλλά συνήθως δεν πλησιάζουν πουθενά το 60% των συνολικών απωλειών, γεγονός που καταδεικνύει την έλλειψη επικοινωνίας και συντονισμού διοίκησης και ελέγχου μεταξύ των ρωσικών δυνάμεων.

«Η συχνή αντικατάσταση των Ρώσων στρατιωτικών ηγετών, η προαγωγή άπειρων στρατιωτικών και η σύνθεση των ρωσικών δυνάμεων, πιθανόν να συμβάλλει στα συχνά περιστατικά απωλειών από φιλικά πυρά, ακόμα και αν αυτές δεν είναι 60%.

Εκτεταμένη έλλειψη διασταυρούμενης εκπαίδευσης και συντονισμού

Οι αναλυτές επισημαίνουν ένα, μεταξύ πολλών, περιστατικό κοντά στο χωριό Παβλίβκα, στην περιφέρεια Ντονιέτσκ, κατά τη διάρκεια πρόσφατων μαχών, όπου ρωσικά φορτηγά βρέθηκαν σε αμυντικό χαντάκι που είχαν σκάψει οι δικοί τους μηχανικοί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό «καταδεικνύει περαιτέρω μια εκτεταμένη έλλειψη διασταυρούμενης εκπαίδευσης και συντονισμού μεταξύ των ρωσικών στρατευμάτων», γράφουν οι εμπειρογνώμονες.

Ο Κοντακόφσκι περιέγραψε ένα άλλο περιστατικό κατά το οποίο οι ρωσικές δυνάμεις βρέθηκαν κάτω από πυρά όλμων και εντόπισαν ότι τα βλήματα προέρχονταν από δικές τους μονάδες.

Όταν ήρθε αντιμέτωπη με το τραγικό γεγονός, ο διοικητής ισχυρίζεται ότι η ομάδα όλμων ανέφερε ότι δόθηκε εντολή να πυροβολήσουν σε ένα σύνολο συντεταγμένων στο χάρτη και άνοιξαν πυρ χωρίς να ελέγξουν τι πυροβολούσαν.

«Τους διορθώσαμε εμείς οι ίδιοι, κατεβάσαμε προγράμματα στα smartphones τους και τους διδάξαμε πώς να τα χρησιμοποιούν», είπε ο Κοντακόφσκι.

Σε ένα άλλο περιστατικό, ισχυρίζεται ότι μια μονάδα αρμάτων μάχης που περιστρεφόταν μακριά από το μέτωπο για να ξεκουραστεί έπεσε πάνω σε ναρκοπέδιο που είχε τοποθετηθεί πίσω από την πλάτη τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κοτακόφσκι έγραψε: «Κάποιος στρατηγός έδωσε εντολή στους μηχανικούς του να ναρκοθετήσουν το μέτωπο, η οποία ολοκληρώθηκε σε μια μέρα, αλλά δεν μπήκε καν στον κόπο να το πει σε κανέναν».

«Ως αποτέλεσμα, αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένου ενός πληρώματος άρματος μαζί με τον διοικητή του λόχου αρμάτων, ο οποίος πήγαινε πεζός για να λάβει μια εντολή», είπε ο Κοντακόσφκι.

Ένας άλλος διοικητής παραδέχτηκε ότι είχε διατάξει τους μηχανικούς να σκάψουν αμυντικά χαντάκια σε δρόμους που χρησιμοποιούσαν τα ρωσικά στρατεύματ, με αποτέλεσμα να ανατραπούν αρκετά φορτηγά, στη συνέχεια.

Και πρόσθεσε: «Με τέτοιες ιδιοφυΐες, δεν χρειαζόμαστε καν εχθρούς. Κύριοι αρχηγοί του στρατού, παρακαλώ ελέγξτε την κατάσταση - ήρθε η ώρα να μεγαλώσετε».

Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι πιθανότατα ο πιο αιματηρός της Ρωσίας από τον Β'ΠΠ

Η Ρωσία βρίσκεται πλέον στον ένατο μήνα των μαχών της στην Ουκρανία και πιστεύεται ότι έχει υποστεί μεγάλες απώλειες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μόσχα έχει παραδεχτεί ότι έχει υποστεί μόλις πάνω από 6.000 απώλειες, αλλά δεδομένου ότι ο Πούτιν διέταξε πρόσφατα την κινητοποίηση 300.000 εφέδρων για το μέτωπο, ο αριθμός αυτός είναι σχεδόν σίγουρα μια άγρια υποεκτίμηση.

Η Ουκρανία πιστεύει ότι 75.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στις μάχες, αν και η Δύση εκτιμά ότι ο αριθμός αυτός είναι χαμηλότερος.

Οι ουκρανικές δυνάμεις ισχυρίζονται ότι οι απώλειες των Ρώσων είναι πάνω από 75.000

Ο Τζέιμς Χίπεϊ, επικεφαλής των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε στα τέλη Σεπτεμβρίου ότι έχουν σκοτωθεί περίπου 25.000 Ρώσοι στρατιώτες. Το Πεντάγωνο δήλωσε ότι 75.000 έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί, αν και έδωσε τον αριθμό αυτό τον Ιούλιο και έκτοτε δεν τον έχει επικαιροποιήσει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενώ μπορεί να μην μάθουμε ποτέ τον πραγματικό απολογισμό, είναι σαφές ότι οι απώλειες είναι σοβαρές και ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι πιθανότατα ο πιο αιματηρός της Ρωσίας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ανάρτηση του Ουκρανού υπουργού Άμυνας, Ολέξι Ρεζνίκοφ

Και αυτό το ζήτημα είναι απίθανο να βελτιωθεί, καθώς κακώς εκπαιδευμένοι επίστρατοι φτάνουν στις γραμμές του μετώπου, όπου οι άπειροι διοικητές φαίνεται να τους αφήνουν στην τύχη τους.