Στήριξη Τουσκ σε Μητσοτάκη: Η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί το Δίκαιο της θάλασσας

Η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί το Δίκαιο της Ελλάδας έγραψε στο Twitter ο Ντόναλντ Τουσκ, αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες.

«Πλήρης στήριξη στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το Μνημόνιο Τουρκίας - Λιβύης για τις θαλάσσιες ζώνες. Είναι μία παράνομη και προκλητική παραβίαση της κυριαρχίας της Ελλάδας που δημιουργεί αστάθεια στη Μεσόγειο. Η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί το Δίκαιο της Θάλασσας και να είναι καλός γείτονας με τις άλλες χώρες», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΕΛΚ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Full support to PM Kyriakos Mitsotakis on the Turkey-Libya MoU on maritime zones. It is an illegal and provocative infringement on Greek sovereignty that creates instability in the Mediterranean. Turkey needs to respect the Law of the Sea and be a good neighbor to other countries