Στη Νέα Ζηλανδία έφτασαν οι καπνοί από τις πυρκαγιές στην Αυστραλία -Καφέ η ατμόσφαιρα, σαν καραμέλα το χιόνι [εικόνες]

Ο καπνός από τις πυρκαγιές στην Αυστραλία έφθασε στη Νέα Ζηλανδία, σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων και οι λευκοί παγετώνες πήραν απόχρωση προς το καφέ.

Αυτό σύμφωνα με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες και μαρτυρίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία.

Ο καπνός αυτός έκανε την εμφάνισή του για πρώτη φορά χθες, Τετάρτη, το πρωί στη ζώνη αυτή. Σε ορισμένες περιοχές, ο ήλιος εμφανίσθηκε σαν μια κόκκινη ή χρυσή σφαίρα, ανάλογα με το πάχος του τοξικού νέφους.

«Μπορούμε να δούμε καθαρά αυτόν τον καπνό, ο οποίος έχει διανύσει περίπου 2.000 χιλιόμετρα περνώντας από τη θάλασσα της Τασμανίας», ανέφερε σε μήνυμά της στο Twitter η νεοζηλανδική υπηρεσία μετεωρολογικών προγνώσεων.

«Στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, η ορατότητα είναι χαμηλή, 10 χιλιόμετρα», σύμφωνα με την ίδια πηγή. Δείτε την ανάρτηση

This the view from the top of the Tasman Glacier NZ today - whole South island experiencing bushfire clouds. We can actually smell the burning here in Christchurch. Thinking of you guys. 😢#nswbushfire #AustralianFires #AustraliaBurning pic.twitter.com/iCzOGkou4o