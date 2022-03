Star Wars: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για τη σειρά του Obi-Wan Kenobi [Βίντεο] - iefimerida.gr

Η νέα σειρά από το universe του Star Wars επικεντρώνεται στις περιπέτειες του Obi-Wan Kenobi.

Σχεδόν 17 χρόνια μετά την τελευταία του μάχη με τον Anakin Skywalker στo «Revenge of the Sith», ο χαρακτήρας του Obi-Wan Kenobi επιστρέφει. Το απόγευμα της Τετάρτης η Disney έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ για τη μίνι σειρά που επικεντρώνεται στον διάσημο Jedi Master.

Το «Obi-Wan Kenobi», που θα κάνει πρεμιέρα στις 25 Μαΐου, διαδραματίζεται μεταξύ των γεγονότων της Prequel και της αρχικής τριλογίας του Star Wars. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει ο Ewan McGregor κάτι που αποτελούσε επιθυμία των φανς του Star Wars για πολλά χρόνια.

Επιστρέφουν γνωστοί χαρακτήρες του Star Wars

Δέκα χρόνια μετά την περίφημη ιστορία με το Order 66 και την μετατροπή του Anakin Skywalker σε Darth Vader, o Kenobi ζει στο Tatooine και προσέχει, από μακριά, τον Luke Skywalker που αποτέλεσε τον μελλοντικό ήρωα της ιστορίας.

Το τρέιλερ ξεκινά με τον Obi-Wan να κρύβεται στους αμμόλοφους του πλανήτη Tatooine, ενώ παρακολουθεί τον νεαρό Luke, ο οποίος ζει με τους θείους του χωρίς να γνωρίζει την ιστορία του πατέρα του. «Μείνε κρυμμένος» ακούγεται να λέει ο Obi-Wan την ώρα που από πίσω παίζουν γνώριμα μουσικά θέματα από τις ταινίες Star Wars.

Όπως έγινε στις άλλες σειρές, «The Mandalorian» και «Book of Boba Fett», στο «Obi-Wan Kenobi» πρόκειται να εμφανιστούν χαρακτήρες που δεν έχουμε δει ξανά στις ταινίες, αλλά είναι γνωστοί από τις εμφανίσεις τους σε παλιότερα animation shows από το universe του Star Wars.

Στο πρώτο τρέιλερ δεν υπάρχει εμφάνιση του Darth Vader αλλά αυτό αναμένεται να γίνει κάποια στιγμή μέσα στη σειρά καθώς έχει επιβεβαιωθεί η συμμετοχή του Hayden Christensen που στα prequel υποδύθηκε τον Anakin Skywalker/ Darth Vader.

Εκτός από κάποιες στιγμές που ακούστηκε η φωνή τους στο «The Rise of Skywalker» του 2019, αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο McGrefor και ο Christensen θα επαναλάβουν τους ρόλους τους στο Star Wars μετά το «Revenge of the Sith».

Δείτε το σχετικό τρέιλερ από τη νέα σειρά του Star Wars