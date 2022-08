Σοκ: Ο σταρ του Χόλιγουντ, Γκάρι Μπάσεϊ, κατεβάζει το παντελόνι σε δημόσιο χώρο [εικόνες & βίντεο] - iefimerida.gr

Σε πλάνα που σοκάρουν, ο πρώην σταρ του Χόλιγουντ, Γκάρι Μπάσεϊ φαίνεται να κάθεται σε παγκάκι με κατεβασμένο το παντελόνι και να επιδίδεται σε ανάρμοστες πράξεις, μια μέρα μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος τριών γυναικών.

Ο 78 χρονος και υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός πιάστηκε στο φακό με κατεβασμένο το παντελόνι του στο καταμεσήμερο σε ένα δημόσιο πάρκο στην Καλιφόρνια και επιδίδονταν μάλιστα σε πρόστυχες πράξεις προτού ανάψει ένα πούρο. Όλα αυτά μια μέρα αφού κατηγορήθηκε ότι θώπευσε τρεις γυναίκες σε ένα συνέδριο ταινιών τρόμου στο Νιου Τζέρσι.

Ο ηθοποιός κατηγορήθηκε την Παρασκευή τετράκις για σεξουαλική επαφή και παρενόχληση μετά από πολλές σχετικές αναφορές σε συνέδριο το περασμένο Σαββατοκύριακο, καθώς οι αστυνομικοί λένε ότι αναμένουν περισσότερα θύματα να εμφανιστούν.

Ο Μπάσεϊ δεν φάνηκε να ενοχλείται από τις κατηγορίες, καθώς την επόμενη κιόλας μέρα σύμφωνα με τα πλάνα που δημοσίευσε η Daily Mail φαίνεται να βγαίνει από το αυτοκίνητό του φορώντας ένα πουκάμισο που παρέπεμπε στην ταινία του 1991 «Point Break», στην οποία είχε δεύτερο ρόλο, και να πηγαίνει προς ένα παγκάκι. Αφότου κάθισε, έβγαλε το τηλέφωνό του και στη συνέχεια κατέβασε το παντελόνι του.

Ο ηθοποιός φαίνεται να βάζει το χέρι του στο μπροστινό μέρος του παντελονιού του και να αυτοϊκανοποιείται όπως δείχνουν οι σοκαριστικές φωτογραφίες.

Στη συνέχεια ο Mπάσεϊ άναψε ένα πούρο και χάζευε τον ωκεανό για σχεδόν 30 λεπτά πριν επιστρέψει στο αυτοκίνητό του και φύγει από το πάρκο, αναφέρει το δημοσίευμα.

Η αστυνομία αποκάλυψε ότι αναμένει να λάβει καταγγελίες από περισσότερες γυναίκες τις επόμενες ημέρες μετά από το περιστατικό στο οποίο ο Μπάσεϊ απομακρύνθηκε από χώρο της εκδήλωσης στο Νιου Τζέρσι αφού τον είδαν να παρενοχλεί γυναίκες, σύμφωνα με το Fox 29.

Το κινηματογραφικό και προσωπικο παρελθόν του Γκάρι Μπάσεϊ

Ο Γκάρι Μπάσει είναι ένας ευρέως γνωστός ηθοποιός, σε μεγάλο βαθμό σε δεύτερους ρόλους, αν και τράβηξε την προσοχή όταν προτάθηκε για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του τίτλου στην ταινία του 1978 The Buddy Holly Story, γεγονός που τον κατέταξε τότε στην αφρόκρεμα των ηθοποιών του Χόλιγουντ.

O Γκάρι Μπάσεϊ με τη γυναίκα του το 2008/ Φωτογραφία AP

Οι διάφορες ερμηνείες του περιλαμβάνουν τις ταινίες Point Break, Under Siege, Rookie of the Year, Φονικό όπλο και Predator 2.

Ο Μπάσεϊ είναι παντρεμένος με τη Στέφανι Σάμπσον και έχουν έναν γιο 12 χρονών, τον Λουκ. Ο 78χρονος ηθοποιός έχει επίσης δύο παιδιά από προηγούμενες σχέσεις, τον Τζέικ, ετών 51, και την Αλέκτρα, 28.

Ο Μπάσεϊ έχιε προηγούμενα με τις αρχές καθώς αντιμετώπισε στο παρελθόν κατηγορίες για ναρκωτικά το 1995, όταν η αστυνομία βρήκε κοκαΐνη κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του στο Μαλιμπού. Στο παρελθόν έχει επίσης συλληφθεί με την κατηγορία της συζυγικής κακοποίησης. Το 2011, κατά τη διάρκεια μιας σεζόν του Celebrity Apprentice, κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση σε μια γυναίκα υπάλληλο του σόου.