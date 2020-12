Σάλος με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας -Βγήκε για ψώνια, έκανε το αντίθετο από αυτό που προέτρεπε τους πολίτες

Πυρ και μανία έχουν γίνει στη Σουηδία με τον πρωθυπουργό τους, που πιάστηκε «επ’ αυτοφώρω» να καταπατά τα μέτρα για τον κορωνοϊό.

Πριν προλάβει να κοπάσει ο σάλος με τον υπουργό Δικαιοσύνης της Σουηδίας Μόργκαν Γιόχανσον, που βγήκε για ψώνια, παρά τις συστάσεις της κυβέρνησης στους πολίτες να αποφεύγουν τις επισκέψεις σε καταστήματα για να αναχαιτιστεί η διασπορά του κορωνοϊού, ξέσπασε ένα ακόμη μεγαλύτερο σκάνδαλο με την αποκάλυψη ότι ο πρωθυπουργός Στέφαν Λεβέν επισκέφθηκε αρκετές φορές τον Δεκέμβριο ένα εμπορικό κέντρο στην καρδιά της Στοκχόλμης. Ο εκπρόσωπος Τύπου του πρωθυπουργικού γραφείου υπογράμμισε ότι ο Λεβέν δεν πήγε εκεί με τους σωματοφύλακές του για να αγοράσει δώρα, αλλά ένα προϊόν που είχε παραγγείλει νωρίτερα. «Η επίσκεψη σχεδιάστηκε προσεκτικά. Ο πρωθυπουργός ακολούθησε τις συστάσεις της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας και τις δικές του περί αποφυγής του συγχρωτισμού. Περαιτέρω λεπτομέρειες δεν μπορώ να δώσω», δήλωσε ο Μίκαελ Λίντστρομ στο κρατικό δίκτυο SVT.

H τελευταία επίσκεψη του Λεβέν στο εμπορικό κέντρο έγινε στις 20 Δεκεμβρίου, δύο 24ωρα μετά τη συνέντευξη Τύπου όπου υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης της πανδημίας στη Σουηδία και την ανάγκη αποφυγής του συνωστισμού πάση θυσία στα καταστήματα.

Και να σκεφθεί κανείς ότι ο ίδιος ο Λεβέν χαρακτήρισε «απερίσκεπτη κίνηση» την επίσκεψη του υπουργού του, Μόργκαν Γιόχανσον σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Λουντ για να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα για τους γονείς του. «Έχω εκπλαγεί, δεν λέω σοκαριστεί, επειδή πάντα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τα χειρότερα, αλλά έχω μείνει άναυδη με την έλλειψη κρίσης που έδειξε ο πρωθυπουργός», δήλωσε η λέκτορας Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Södertorn, Μάργια Λέμε. Από την πλευρά του ο πολιτικός σχολιαστής Ματς Κνούτσον επεσήμανε ότι «τόσο ο Μόργκαν Γιόχανσον, όσο και ο Στέφαν Λεβέν και ολόκληρη η κυβέρνηση χάνουν την αξιοπιστία τους αφού καλούν τους Σουηδούς να συμμορφωθούν με συστάσεις που δεν τηρούν οι ίδιοι».

