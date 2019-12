Σομαλία: Τουλάχιστον 100 νεκροί από έκρηξη βόμβας σε αυτοκίνητο στη Μογκαντίσου

Περίπου 100 άνθρωποι είναι οι νεκροί από έκρηξη παγιδευμένου με εκρηκτικά οχήματος στην πρωτεύουσα της Σομαλίας Μογκαντίσου.

Οπως αναφέρει η αστυνομία της Σομαλίας, «Τώρα, έχουμε περίπου 100 νεκρούς από την τρομακτική επίθεση». Αυτό δήλωσε ο αξιωματικός της αστυνομίας Αχμέτ Μπασάν.

Στο νοσοκομείο (Shafi) επιβεβαιώθηκαν άλλοι οκτώ νεκροί και δεκάδες τραυματίες.

Από το νοσοκομείο (Medina) έχουν αναφερθεί 73 νεκροί.

Υπάρχουν κι άλλα νοσοκομεία που έχουν δεχθεί τόσο νεκρούς, όσο και τραυματίες από την αιματηρή επίθεση, σύμφωνα με τον Μπασάν. Δειτε φωτογραφία από το σημείο της έκρηξης σε ανάρτηση ραδιοσταθμού στο twitter

PHOTO of the shell of what is believed to be a college bus that was carrying Banaadir University students. Mayor Omar Filish confirmed that the varsity students were among the dead although their number is not clear. pic.twitter.com/z76jBMG2HR