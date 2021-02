Σοκαριστικό βίντεο: Σκότωσε τους γείτονές του μετά από καβγά για το... χιόνι -ΠΡΟΣΟΧΗ, ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Κάμερα ασφαλείας σε γειτονιά της πόλης Plains Township στη βορειοανατολική Πενσυλβάνια των ΗΠΑ κατέγραψε ανατριχιαστικές εικόνες, όταν μία διαμάχη μεταξύ γειτόνων κατέληξε σε μακελειό, που είχε ως συνέπεια τον θάνατο τριών ανθρώπων.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο τοπικός εισαγγελέας, ένας άντρας και η σύζυγός του δέχτηκαν πυροβολισμούς από τον γείτονά τους, έπειτα από «μια διαμάχη για την απομάκρυνση χιονιού μπροστά από τα σπίτια τους», ενώ ο δράστης βρέθηκε νεκρός λίγες ώρες αργότερα στο σπίτι του.

Το άτυχο ζευγάρι είχε έρθει σε κόντρα πολλές φορές με τον 47χρονο θύτη, ωστόσο το τελευταίο διάστημα η κατάσταση επιδεινώθηκε με αφορμή «την απομάκρυνση χιονιού από την αυλή τους ενός και την τοποθέτηση στην αυλή του άλλου».

Το πρωί της Δευτέρας το ζευγάρι άρχισε να λογομαχεί με τον 47χρονο, ο οποίος πήγε στο σπίτι του και επέστρεψε με ένα πιστόλι το οποίο… άδειασε στα θύματα, ενώ στη συνέχεια μπήκε ξανά μέσα και βγήκε με ένα τουφέκι τύπου AR-15, πυροβολώντας εκ νέου τα θύματα.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο δεν κατάφεραν να βοηθήσουν το άτυχο ζευγάρι, ενώ όταν πλησίασαν την οικία του υπόπτου για να τον συλλάβουν άκουσαν έναν πυροβολισμό και τον βρήκαν νεκρό μέσα στο σπίτι του. Το άτυχο ζευγάρι άφησε πίσω έναν 15χρονο γιο με αυτισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

3 Pennsylvania neighbors in Plains Township, about 15 miles southwest of Scranton, are dead after a fight over snow shoveling, authorities say. pic.twitter.com/AQ9vBArmmh