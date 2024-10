Σκωτία: Επισκευάζεται η ιστορική γέφυρα του «Harry Potter» που οδηγούσε στη διάσημη σχολή των μάγων - iefimerida.gr

Επισκευές ξεκίνησαν στην ιστορική γέφυρα της Σκωτίας Glenfinnan Viaduct, χαρακτηριστικά πλάνα της οποίας προβλήθηκαν μέσα από ταινίες του Harry Potter και την έκαναν γνωστή παγκοσμίως.

Οι εικόνες της σιδηροδρομικής οδογέφυρας ηλικίας 123 ετών, παραπέμπουν απευθείας σε σκηνές από τις ταινίες του Χάρι Πότερ και στο ταξίδι των πρωταγωνιστών μέσω του «Hogwarts Express» για την διάσημη σχολή των μάγων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκατοντάδες συρρέουν καθημερινά να δουν από κοντά την διάσημη γέφυρα του Harry Potter

Η οδογέφυρα και το ατμοκίνητο τρένο «Jacobean Train» εμφανίστηκαν στην ταινία του 2002 «Harry Potter and the Chamber of Secrets». Από τότε, εκατοντάδες επισκέπτες συγκεντρώνονται καθημερινά στη γέφυρα, για να παρακολουθήσουν το τρένο να διασχίζει τις 21 περίτεχνες καμάρες της.

Οι επισκευές που θα γίνουν στην διάσημη οδογέφυρα πρόκειται να κοστίσουν συνολικά 3,4 εκατομμύρια λίρες, σύμφωνα με το BBC. Στις επισκευές περιλαμβάνονται βελτιώσεις στην προστασία της δομής της γέφυρας από τη διάβρωση του νερού, καθώς και στα πέτρινα στηρίγματα που βρίσκονται κάτω από τις σιδηροδρομικές ράγες.

Η γέφυρα του Glenfinnan Viaduct είναι ένα από τα πιο σημαντικά σύμβολα του πολιτισμού και της ιστορίας της Σκωτίας

H εν λόγω γέφυρα δεν είναι αποτελεί απλώς ένα αρχιτεκτονικό θαύμα αλλά καθώς είναι και ένα από τα πιο σημαντικά σύμβολα του πολιτισμού και της ιστορίας της Σκωτίας. Οι Σκωτσέζοι προτρέπουν όσους επισκέπτονται το συγκεκριμένο εμβληματικό έργο, να αφιερώσουν χρόνο για να εκτιμήσουν την περίπλοκη μηχανική του συγκεκριμένου είδους γέφυρας και να αναλογιστούν την ιστορική σημασία του μνημείου.

Τον περασμένο Αύγουστο η Network Rail υπέβαλε αίτηση για την έγκριση σήμανσης της γέφυρας ως «διατηρητέου κτιρίου», προκειμένου να προβεί σε επισκευές και να διασφαλίσει τη μακροζωία της διάσημης γέφυρας, που αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων τουρισμών κάθε χρόνο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχουμε το προνόμιο να συμβάλλουμε στη διατήρηση αυτού του αγαπημένου ορόσημου και θα συνεργαστούμε για να προστατεύσουμε την κληρονομιά της γέφυρας και της γύρω περιοχής, ενώ παράλληλα θα επισκευάσουμε τη δομική της ακεραιότητα για τις επόμενες γενιές», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας εκ των υπευθύνων των επισκευών.