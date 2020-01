Σιάτλ: Πυροβολισμοί με νεκρό και τραυματίες- Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Πανικός επικράτησε στο Σιάτλ όταν δύο άγνωστοι άνοιξαν πυρ στο κέντρο της πόλης, σκοτώνοντας έναν και τραυματίζοντας τουλάχιστον πέντε άτομα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα τοπικά ΜΜΕ, δύο άτομα άρχισαν να πυροβολούν γύρω στις 5 το απόγευμα (τοπική ώρα), με αποτέλεσμα να προκαλέσουν τραυματισμούς και τον θάνατο ενός ατόμου.

Detectives are investigating after six people were wounded by gunfire, one fatally, at 3rd and Pine. The suspect(s) fled the scene. If you have information about this incident, please call our tip line at (206) 233-5000 — Seattle Police Dept. (@SeattlePD) January 23, 2020

Την ίδια ώρα η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να συλλάβει τον δράστη. Εκπρόσωπος του Ιατρικού Κέντρου Χάρμπορβιου, δήλωσε ότι οι τραυματίες εισήχθησαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών μετά την επίθεση. Προς το παρόν παραμένουν άγνωστα τα κίνητρα του δράστη και αν το περιστατικό συνδέεται με τρομοκρατία ή κάτι άλλο. Ανάμεσα στους τραυματίες, φέρεται να είναι και ένα παιδί το οποίο δέχτηκε σφαίρα.

People running after shots fired downtown Seattle third and Pine/Pike. Multiple rapid rounds were fired. Looks like at least one body on the ground. #seattleshooting #seattle #shooting pic.twitter.com/FDa8rqsluD — Jessica Schreindl (@JessSchreindl) January 23, 2020

Σύμφωνα με το NBC τα θύματα από τους πυροβολισμούς είναι από ηλικίας 9 έως 55 ετών. Μία 55χρονη γυναίκα είναι σε κρίσιμη κατάσταση, όπως και το 9 χρονών αγόρι που δέχτηκε πυροβολισμούς, σύμφωνα με τις αρχές. Τρία άτομα ακόμη, ένας 35χρονος, ένας 34χρονος και ένας 21χρονης, είναι εκτός κινδύνου, σε σταθερή κατάσταση.