Τρόμος από τον σεισμό στην Τουρκία: 21 νεκροί, αγωνία για 38 εγκλωβισμένους- 1.070 τραυματίες

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 1.070 τραυματίστηκαν, από τον μεγάλο σεισμό 6,8 βαθμών στην ανατολική Τουρκία.

Η τουρική Αρχή διαχείρισης καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων (AFAD) τόνισε πως 922 τραυματίστηκαν από τον πολύ ισχυρό σεισμό στην Τουρκία, εκ των οποίων 433 στην επαρχία Ελαζίγ και 222 στην γειτονική επαρχία Μαλάτεια. Λίγη ώρα μετά οι τραυματίες είχαν ανέλθει στους 1.070.

«Περίπου 30 άνθρωποι βρίσκονται κάτω από χαλάσματα στο Ελαζίγ», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτσά, τονίζοντας οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, ενώ εξέφρασε φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί. Πάντως, νωρίς το πρωί του Σαββάτου έγινε γνωστό ότι οι εγκλωβισμένοι ανέρχονται στους 38.

