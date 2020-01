Σεισμός στην Τουρκία: Το θαύμα της ζωής στα συντρίμμια -Σώθηκαν μητέρα και η 2χρονη κόρη της μετά από 28 ώρες [βίντεο]

Στους 35 ανέβηκε ο αριθμός των θυμάτων του σεισμού, που σημειώθηκε την Παρασκευή στην Τουρκία.

Τα μέλη των ομάδων διάσωσης που εργάζονταν όλη τη νύχτα σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν ανέσυραν 45 ανθρώπους ζωντανούς από κτίρια που έχουν καταρρεύσει, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών, την ώρα που ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την ανατολική Τουρκία αυξήθηκε στους 35.

Οι διασώστες συνέχιζαν να αναζητούν επιζώντες σε τρία σημεία στην επαρχία, σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων (AFAD).

Όπως ανακοίνωσε η AFAD, έχουν σημειωθεί πάνω από 700 μετασεισμοί. Ο σεισμός μεγέθους 6,8 βαθμών της Παρασκευής στοίχισε τη ζωή σε 31 ανθρώπους στην Ελαζίγ και σε 4 στη γειτονική επαρχία της Μαλάτεια. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.600.

Σύμφωνα με τηλεοπτικά πλάνα που μεταδόθηκαν, μια μητέρα και η κόρη της ανασύρθηκαν ζωντανές από τα χαλάσματα στην περιοχή Μουσταφά Πασά της επαρχίας Ελαζίγ. Οι διασώστες, που άκουσαν τις φωνές τους, χρειάστηκαν 28 ώρες για να τις προσεγγίσουν και να τις σώσουν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Και έτσι βρήκαν την μικρή Γιούσρα 2 ετών και την διέσωσαν, όπως έγινε εν συνεχεία και με την μητέρα της Αϊσέ Γιλντίζ 35 ετών.

Ο πατέρας της μικρής όμως είναι μεταξύ των νεκρών.

Δείτε το βίντεο με τη δραματική διάσωση από τα συντρίμμια της δίχρονης Γιούσρα:

Μια γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή 17 ώρες μετά την κατάρρευση του σπιτιού της. Σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές κατά τις προσπάθειες διάσωσης θαμμένων στα συντρίμμια του σεισμού, καταγράφεται και η περίπτωση της Αζιζέ, μιας γυναίκας που ανασύρθηκε ζωντανή 17 ολόκληρες ώρες μετά.

LATEST — Rescue teams working in eastern Turkey’s Elazığ continue to pull survivors out of collapsed buildings 14 hours after the earthquake, 10 people rescued alive so farhttps://t.co/UK3yKghLBm