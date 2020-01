Σεισμός στην Τουρκία: 14 νεκροί, πάνω από 300 τραυματίες -Νύχτα αγωνίας

Στους 14 ανέρχονται οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε το βράδυ της Παρασκευής την ανατολική Τουρκία.

Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο και τους μετασεισμούς, στην προσπάθεια να βρουν ζωντανούς στα συντρίμμια. Περισσότερα από δέκα κτίρια κατέρρευσαν από τον ισχυρό σεισμό των 6,8 ρίχτερ που έπληξε την επαρχία Ελαζίγ στην ανατολική Τουρκία. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 300, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η δημόσια τηλεόραση ΤΡΤ έδειξε εικόνες στις οποίες αστυνομικοί και διασώστες ερευνούν ένα κτίριο που έχει καταρρεύσει εν μέρει στο Ελαζίγ. Τα τζάμια των παραθύρων έσπασαν και τα μπαλκόνια έπεσαν στο έδαφος. Στην περιοχή έχουν σταλεί σωστικά συνεργεία και ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού είπε ότι ο σεισμός είναι συμβάν «επιπέδου 3», με βάση το σχέδιο αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται βοήθεια σε πανεθνικό επίπεδο, όχι όμως και αποστολή διεθνούς βοήθειας.

Η πληγείσα περιοχή είναι απομακρυσμένη και σχετικά αραιοκατοικημένη. Ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να εκτιμήσουν οι αρχές το πλήρες μέγεθος της καταστροφής.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης στη Συρία και το Ιράν μετέδωσαν ότι η δόνηση έγινε αισθητή και στις δύο χώρες. Τοπικά ΜΜΕ στον Λίβανο ανέφεραν επίσης ότι οι κάτοικοι της Βηρυτού και της Τρίπολης αισθάνθηκαν τον σεισμό.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όπως αναφέρει ενημέρωση από το Μέγαρο Μαξίμου, επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του εξέφρασε τα συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη των Ελλήνων στον τουρκικό λαό για τον αποψινό καταστροφικό σεισμό. Ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνδράμει στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, εφόσον ζητηθεί.

Ο Τούρκος Πρόεδρος ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό, τόνισε ότι προς το παρόν ελέγχεται η κατάσταση από τα τουρκικά συνεργεία και ότι θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση τις πρωινές ώρες.

My wholehearted sympathy to President @RTErdogan and the Turkish people following the devastating earthquake that has hit Turkey. Our search and rescue teams stand ready to assist.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου προκειμένου να του εκφράσει την αλληλεγγύη και την αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδας στον τουρκικό λαό και την τουρκική κυβέρνηση που δοκιμάζονται από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Ν. Δένδιας εξέφρασε επίσης την απόλυτη ετοιμότητα της χώρας μας να συντρέξει άμεσα τις προσπάθειες των τουρκικών αρχών για την παροχή κάθε απαραίτητης βοήθειας προς τους πληγέντες.

Επιπλέον, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, επικοινώνησε και με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, με τον οποίο συνεννοήθηκε να βρίσκονται σε ετοιμότητα κλιμάκια της ΕΜΑΚ ώστε να μεταβούν στην Τουρκία, εφόσον κριθεί σκόπιμο. Ο Ν. Δένδιας, όπως επίσης γίνεται γνωστό, είναι σε διαρκή επικοινωνία με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τον οποίο ενημερώνει για τις συναφείς εξελίξεις.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας και την αλληλεγγύη μας στον λαό και την κυβέρνηση της Τουρκίας για τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να βοηθήσει» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

We express our most sincere condolences & our solidarity to the people & gov. of #Turkey following the strong earthquake that hit the country - #Greece stands ready to help