Το Sea Watch-3 διέσωσε 147 μετανάστες το τελευταίο διήμερο στην κεντρική Μεσόγειο

Τουλάχιστον 102 μετανάστες και πρόσφυγες, που επέβαιναν σε ένα σκάφος, διασώθηκαν χθες στην κεντρική Μεσόγειο από το πλήρωμα του πλοίου Sea-Watch 3, της γερμανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Sea-Watch, όπως ανακοίνωσε η τελευταία.

Η φουσκωτή λέμβος, όπου επέβαιναν οι μετανάστες, έχασε αέρα, τόνισε η Sea-Watch, αναφέροντας πως πολλοί από τους μετανάστες ήταν εξασθενισμένοι και έλαβαν ιατρική φροντίδα.

🔴 102 people rescued in 2nd operation



The #SeaWatch3 spotted another boat in distress early this morning. One of the boat's tubes was already deflated, but the people could be brought safely on board, where there are now a total of 147 guests. pic.twitter.com/8PHWyDzatJ