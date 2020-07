Αγιά Σοφιά: Το Ανώτατο Δικαστήριο πετάει το μπαλάκι στον Ερντογάν -Σε 15 μέρες η απόφαση

Πριν αρχίσει... τελείωσε η συνεδρίαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Τουρκίας για το εάν η Αγιά Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη θα μετατραπεί από μουσείο σε τζαμί.

Συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση -διάρκειας 17 λεπτών- το Ανώτατο Δικαστήριο παρέπεμψε σε παλαιότερη δικαστική απόφαση για το ζήτημα. Οι δικαστές, αν και αποφάνθηκαν ότι είναι σύννομη η προηγούμενη απόφαση που προστατεύει το μουσειακό καθεστώς της Αγίας Σοφίας, γνωμοδοτούν ότι για να αλλάξει αυτό αρκεί ένα προεδρικό διάταγμα. Επομένως το μπαλάκι πλέον πάει στην πλευρά του Τούρκου πρόεδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.



Η απόφαση αναμένεται να είναι γραπτή και όπως μεταδίδουν τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης θα εκδοθεί μέσα σε 15 ημέρες. Υπενθυμίζεται ότι χθες βράδυ η Τουρκία απαντώντας στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, μίλησε για κυριαρχικό δικαίωμα της να μετατρέψει την Αγιά Σοφιά σε τζαμί.

«Προτρέπουμε την κυβέρνηση της Τουρκίας να συνεχίσει να διατηρεί την Αγιά Σοφιά ως μουσείο, ως ένα παράδειγμα της δέσμευσής της να σέβεται τις θρησκευτικές παραδόσεις (…), να διασφαλίσει ότι θα παραμένει προσβάσιμη σε όλους», σχολίασε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάικ Πομπέο.

«Υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά μια πραγματικότητα που πρέπει να επαναλαμβάνουμε συνεχώς. Η Αγία Σοφία είναι ιδιοκτησία της Τουρκίας, όπως όλα τα πολιτιστικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στο έδαφός μας. Οποιαδήποτε απόφαση για την Αγία Σοφία είναι επίσης ζήτημα που αφορά εσωτερικές μας υποθέσεις εντός των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Τουρκίας. Φυσικά, όλοι είναι ελεύθεροι να εκφράζουν την άποψή τους. Ωστόσο, ξεπερνά τα όρια να μιλάμε για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα χρησιμοποιώντας ύφος προειδοποίησης και επιβολής», απάντησε στον Μάικ Πομπέο ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Χαμί Ακσόι.

