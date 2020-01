Σαρλ Μισέλ: Καθοριστικές οι αποφάσεις της διάσκεψης Βερολίνου για εμπάργκο και κατάπαυση πυρός

Τα αποτελέσματα της διάσκεψης του Βερολίνου χαιρέτισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

«Η επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός στη Λιβύη και η τήρηση του εμπάργκο όπλων είναι καθοριστικής σημασίας», έγραψε ο Σαρλ Μισέλ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, λίγο μετά την ολοκλήρωση της διάσκεψης του Βερολίνου.

Παράλληλα, τόνισε πως η ΕΕ δεσμεύεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση της συμφωνίας.

Δείτε την ανάρτησή του στο twitter:

Welcoming outcome of #BerlinConference which brought all regional and international actors together. #EU commits to play an important role in follow-up. Monitoring ceasefire in #Libya and respect of arms embargo is key. pic.twitter.com/KOCpqTFEhl