Βιβλικές σκηνές στη Σαρδηνία -Σμήνη από ακρίδες κατασπαράζουν καλλιέργειες [βίντεο]

Σμήνη από ακρίδες ρημάζουν τη Σαρδηνία τις τελευταίες ημέρες, με τις εικόνες να θυμίζουν βιβλική καταστροφή. Σύμφωνα με τους αγρότες στο ιταλικό νησί, νέφη ολόκληρα από τα έντομα κατασπαράζουν τις σοδειές τους, έχοντας ήδη καταστρέψει 20.000 στρέμματα καλλιεργειών.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το δροσερό κλίμα τους τελευταίους μήνες σε συνδυασμό με την απότομη άνοδο της θερμοκρασίας τις τελευταίες ημέρες προκάλεσαν αυτή την έξαρση σε ακρίδες στη Σαρδηνία.

«Υπάρχουν εκατομμύρια ακρίδες στην εξοχή» αναφέρει ο σύνδεσμος των αγροτών που προειδοποιεί την κεντρική διοίκηση ώστε να λάβει μέτρα όσο είναι καιρός. Οι ακρίδες μπορεί να εμφανίζονται αρχικά σε μη καλλιεργούμενες εκτάσεις, ωστόσο, όταν έρθει η ώρα εισβάλλουν στις καλλιέργειες για να τραφούν.

Farmers in Sardinia are complaining of grasshoppers and locusts - a species of grasshopper - that are swarming the Italian island and destroying farmlands. Video courtesy: AP pic.twitter.com/ZKxHNajw2d