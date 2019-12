Σάνα Μαρίν: Η νεότερη πρωθυπουργός στον κόσμο -Στη Φινλανδία, ετών μόλις 34

Τη νεότερη πρωθυπουργό του κόσμου ετοιμάζεται να αποκτήσει η Φινλανδία μετά την εκλογή της 34χρονης υπουργού Μεταφορών Σάνα Μαρίν ως νέας επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών, που ηγούνται της πεντακομματικής κυβέρνησης συνασπισμού.

Η Σάνα Μάριν θα αναλάβει τα καθήκοντά της την προσεχή εβδομάδα μετά την παραίτηση του 'Αντι Ρίνε, μετά από μόλις έξι μήνες στον πρωθυπουργικό θώκο, λόγω του τρόπου που διαχειρίστηκε μια απεργία των ταχυδρομείων, η οποία επεκτάθηκε στον κρατικό αερομεταφορέα Finnair και σε άλλους τομείς της οικονομίας πριν τελικά διευθετηθεί.Επικεφαλής και στα άλλα τέσσερα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού στη Φινλανδία είναι επίσης γυναίκες, τρεις εκ των οποίων κάτω των 35 ετών.

Finland’s government is now led by these five party leaders. #newgeneration pic.twitter.com/vis0qB9tO8