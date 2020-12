Ρώσοι χάκερ διείσδυσαν στην Υπηρεσία Πυρηνικών Όπλων των ΗΠΑ και στη Μicrosoft

Κυβερνοεπιθέσεις μεγάλης κλίμακας από χάκερ που φέρονται να συνδέονται με τη Ρωσία δέχθηκαν η υπηρεσία πυρηνικών όπλων των ΗΠΑ και η Microsoft.

Kορυφαία στελέχη της επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας φέρονται να δήλωσαν ότι η «εν εξελίξει» κυβερνοεπίθεση φέρει τα αποτυπώματα μιας επιχείρησης των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, μετά την επιβεβαίωση από το FBI των επιθέσεων σε αρκετά υπουργεία και ομοσπονδιακές υπηρεσίες της χώρας. Αξιωματούχοι δήλωσαν στο Politico ότι το υπουργείο Ενέργειας (DOE) και η Εθνική Διοίκηση Πυρηνικής Ασφάλειας (NNSA) έχουν αποδείξεις για τη διείσδυση χάκερ στα δίκτυά τους.

To FBI ανακοίνωσε ότι συγκρότησε ειδική ομάδα που θα διερευνήσει την υπόθεση, ενώ, όπως αποκαλύφθηκε, κυβερνοεπίθεση δέχθηκε και η Microsoft με τη χρήση λογισμικού από τη SolarWindsCopr, όπως είπαν πηγές στο Reuters.

Οι χάκερ φέρεται να χρησιμοποίησαν προϊόντα της Microsoft για να διευρύνουν τις επιθέσεις τους, εκμεταλλευόμενοι την ευρεία χρήση του προγράμματος της Solar Winds.

Top Senators on Armed Services Committee say cyber attack on U.S. government is "ongoing" and "has the hallmarks of a Russian intelligence operation."

Δύο πηγές που έχουν γνώση του θέματος είπαν στο Bloomberg ότι στόχος των φερόμενων Ρώσων χάκερ έγιναν και τρεις αμερικανικές Πολιτείες, που δεν τις κατονόμασαν. Αξιωματούχοι είπαν ότι οι χάκερ πιθανώς χρησιμοποίησαν άλλα μέσα για να διεισδύσουν σε αυτές τις υπηρεσίες σε μια επίθεση που συνιστά «τεράστιο κίνδυνο» για τις ΗΠΑ τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε πολιτειακό επίπεδο, καθώς και για σημαντικές υποδομές και για τον ιδιωτικό τομέα, όπως επισήμανε η Ars Technica.

Οι χάκερ «επέδειξαν ικανότητα εκμετάλλευσης τροφοδοτικών αλυσίδων λογισμικού και σημαντική γνώση των δικτύων Windows», υπογράμμισε η Υπηρεσία Διαδικτυακής Ασφάλειας και Υποδομών των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι η επίθεση ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο, αλλά έγινε αντιληπτή μόλις την περασμένη εβδομάδα, όταν η εταιρεία FireEye ανέφερε ότι χάκερ είχαν διεισδύσει στο δίκτυό τους.

H Ρωσία, μέσω της πρεσβείας της στην Ουάσιγκτον, αρνήθηκε κάθε ανάμειξη στις κυβερνοεπιθέσεις στις ΗΠΑ, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, που είναι ενήμερος για το θέμα, δεν προέβη δημοσίως σε σχόλια, γεγονός που πυροδότησε την οργή του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Μιτ Ρόμνι, που κατήγγειλε την «ανεξήγητη σιωπή και απραξία του Λευκού Οίκου».

Από την πλευρά του, ο Τζο Μπάιντεν εξέδωσε μια ανακοίνωση σε υψηλούς τόνους, προειδοποιώντας τους αντιπάλους των ΗΠΑ ότι «ως πρόεδρος δεν θα κάτσω με σταυρωμένα τα χέρια όταν η χώρα μας δέχεται κυβερνοεπιθέσεις».

Joe Biden said today that the suspected Russian cyberattack on multiple government agencies and U.S. companies "is a matter of great concern" and promised to impose "substantial costs" to those responsible for the attack. https://t.co/jc5bVARxa5