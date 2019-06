Αερομαχίες στη Μεσόγειο: Ρωσικό μαχητικό παρεμπόδισε αμερικανικό αναγνωριστικό

Ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος αναχαίτισε ένα αναγνωριστικό αμερικανικό αεροπλάνο στην ανατολική Μεσόγειο με «ανεύθυνο τρόπο», καταγγέλλει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.

Αμερικανικό αναγνωριστικό αεροσκάφος P-8A Poseidon εν πτήσει / Φωτογραφία αρχείου: Wikipedia

Σε διάστημα 175 λεπτών το Sukhoi Su-35 παρεμπόδισε το P-8A Poseidon τρεις φορές, η μία εκ των οποίων ήταν πολύ επικίνδυνη, αναφέρεται στην ανακοίνωση του αμερικανικού 6ου στόλου καθώς το ρωσικό μαχητικό πέταξε με μεγάλη ταχύτητα ακριβώς μπροστά από το αμερικανικό αεροπλάνο «γεγονός που έθεσε σε κίνδυνο τους πιλότους και το πλήρωμά μας. Το πλήρωμα του P-8A ανέφερε αναταράξεις απορρεύματος μετά τη δεύτερη αλληλεπίδραση. Η διάρκεια της παρενόχλησης ήταν περίπου 28 λεπτά. Τα ρωσικά αεροσκάφη επιχειρούσαν σε διεθνή εναέριο χώρο κι αυτή η ενέργεια ήταν ανεύθυνη. Περιμένουμε να συμπεριφέρονται εντός του διεθνούς πλαισίου που καθορίστηκε για την ασφάλεια και την πρόληψη συμβάντων, περιλαμβανομένης της συμφωνίας του 1972 για την πρόληψη των συμβάντων On and Over the High Seas (INCSEA). Οι επικίνδυνες ενέργειες αυξάνουν τον κίνδυνο εσφαλμένου υπολογισμού και πιθανότητας συγκρούσεων. Τα αεροσκάφη των ΗΠΑ λειτουργούσαν σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και δεν προκάλεσαν αυτή τη ρωσική δραστηριότητα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας από την πλευρά λέει ότι το ρωσικό μαχητικό απογειώθηκε από τη βάση του στη Συρία για να αναχαιτίσει το αμερικανικό αεροπλάνο, καθώς πλησίαζε τις ρωσικές ναυτικές εγκαταστάσεις στην Ταρτούς. Η Μόσχα απορρίπτει τις αιτιάσεις περί ανεύθυνης συμπεριφοράς επιμένοντας ότι το αεροσκάφος της παρέμεινε σε ασφαλή απόσταση από το αμερικανικό, μέχρι που το τελευταίο άλλαξε πορεία.