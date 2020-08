Ρωσία: Ο Πούτιν ανακοίνωσε πως εγκρίθηκε το πρώτο εμβόλιο για τον κορωνοϊό - Εμβολιάστηκε η κόρη του

Το πρώτο εμβόλιο για τον κορωνοϊό ενέκρινε το υπουργείο Υγείας της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, προσθέτοντας πως η κόρη του έχει ήδη εμβολιαστεί.



Το εμβόλιο, το οποίο αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Gamaleya της Μόσχας, έλαβε το «πράσινο φως» από το ρωσικό υπουργείο Υγείας την Τρίτη, αποκάλυψε ο Πούτιν. Είπε ότι ελπίζει ότι η Ρωσία θα ξεκινήσει σύντομα μαζική παραγωγή του εμβολίου για τον κορωνοϊό.



