Ρωσία: Μυστήριο με τον θάνατο επιστήμονα που εργαζόταν για το εμβόλιο -Επεσε με τα εσώρουχα από παράθυρο

Ερωτήματα προκαλούν στη Ρωσία οι συνθήκες θανάτου ενός κορυφαίου επιστήμονα που εργαζόταν πάνω σε ένα εμβόλιο για τον κορωνοϊό.

Ο 45χρονος βιολόγος Αλεξάντερ «Σάσα» Καγκάνσκι, γνωστός από την έρευνά του για τον καρκίνο, φέρεται να έπεσε με τα εσώρουχά του από παράθυρο του 14ου ορόφου πολυκατοικίας στην Αγία Πετρούπολη, ενώ έφερε στο σώμα του και τραύμα από μαχαίρι, στον τελευταίο μιας σειράς ύποπτων θανάτων εργαζομένων στο σύστημα υγείας της Ρωσίας και νοσηλευόμενων, που έπεσαν από τα παράθυρα νοσοκομείων.

