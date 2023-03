Reuters: Τα τραπεζικά «σωσίβια» απαλύνουν τους φόβους για παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση - iefimerida.gr

Κλίμα ανησυχίας επικρατεί την τελευταία εβδομάδα, λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης που χτύπησε αρχικά τις ΗΠΑ και λίγο αργότερα την Ευρώπη.

Βέβαια, όπως αναφέρει το Reuters, τα τραπεζικά «σωσίβια», έχουν σώσει την παρτίδα μέχρι στιγμής, αποτρέποντας μία κρίση σαν αυτή του 2008 με τραγικά αποτελέσματα για την παγκόσμια οικονομία.

Τα πακέτα διάσωσης πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για τις προβληματικές αμερικανικές και ευρωπαϊκές τράπεζες στήριξαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών την Παρασκευή (17/3) και ενίσχυσαν το κλίμα στις μετοχές που είχαν σημειώσει πτώση, αν και οι ανησυχίες επικεντρώνονται τώρα στο κατά πόσον έχει αποτραπεί πλήρως μία παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Τα πακέτα διάσωσης «σώζουν» την γενικευμένη κρίση

Οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες εισέφεραν 30 δισ. δολάρια σε καταθέσεις στην First Republic Bank την Πέμπτη (16/3), σπεύδοντας να διασώσουν τον δανειστή που έχει εμπλακεί σε μια διευρυνόμενη κρίση, που προκλήθηκε από την κατάρρευση δύο άλλων μεσαίων αμερικανικών δανειστών, την περασμένη εβδομάδα.

Το πακέτο ήρθε λιγότερο από μία ημέρα, μετά την εξασφάλιση από την ελβετική τράπεζα Credit Suisse, ενός έκτακτου δανείου της κεντρικής τράπεζας ύψους έως και 54 δισ. δολαρίων για τη στήριξη της ρευστότητάς της, γεγονός που κατέστησε σε κάποιο βαθμό ικανό να κατευνάσει τον πανικό για μια παγκόσμια τραπεζική κρίση.

Η μετοχή της First Republic Bank / Reuters

Σήμερα οι ασιατικές μετοχές ήταν ως επί το πλείστον υψηλότερες στις πρωινές συναλλαγές, ακολουθώντας το ράλι ανακούφισης της Wall Street. Η μετοχή της First Republic Bank έκλεισε με μεγάλη άνοδο 10% στην είδηση της διάσωσης, αλλά οι μετοχές της υποχώρησαν 18% στις μεταγενέστερες συναλλαγές, αφού η τράπεζα δήλωσε ότι θα αναστείλει το μέρισμα. Η μετοχή της First Republic Bank έχει υποχωρήσει περισσότερο από 70% από τις 6 Μαρτίου.

«Δεν νομίζω ότι βρισκόμαστε στο επίκεντρο μιας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι ισολογισμοί είναι πολύ καλύτεροι από ό,τι ήταν το 2008, οι τράπεζες ρυθμίζονται καλύτερα», δήλωσε η Karen Jorritsma, επικεφαλής των αυστραλιανών μετοχών της RBC Capital Market. «Αλλά οι άνθρωποι ανησυχούν ότι ο κίνδυνος μετάδοσης είναι πραγματικός και αυτό κλονίζει την εμπιστοσύνη», επισήμανε στη συνέχεια.

Η Silicon Valley έκανε την αρχή

Οι τραπεζικές μετοχές παγκοσμίως έχουν πληγεί μετά την κατάρρευση της Silicon Valley Bank την περασμένη εβδομάδα, λόγω των ζημιών που σχετίζονται με τα ομόλογα, οι οποίες συσσωρεύτηκαν όταν τα επιτόκια αυξήθηκαν πέρυσι, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το τι άλλο μπορεί να παραμονεύει στο ευρύτερο τραπεζικό σύστημα.



Μέσα σε λίγες ημέρες, η αναταραχή στην αγορά είχε «παγιδεύσει» την Credit Suisse, αναγκάζοντάς την να δανειστεί από την κεντρική τράπεζα της Ελβετίας.

Την Πέμπτη, τα φώτα της δημοσιότητας επέστρεψαν στις ΗΠΑ, καθώς οι μεγάλες τράπεζες ηγήθηκαν μιας προσπάθειας να στηρίξουν την First Republic, έναν περιφερειακό δανειστή του οποίου οι μετοχές είχαν πέσει κατά 70% στις τελευταίες εννέα συνεδριάσεις.

Ορισμένα από τα μεγαλύτερα τραπεζικά ονόματα των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των JPMorgan Chase & Co (JPM.N), Citigroup Inc (C.N), Bank of America Corp (BAC.N), Wells Fargo & Co (WFC.N), Goldman Sachs (GS.N) και Morgan Stanley (MS.N), συμμετείχαν στη διάσωση, σύμφωνα με δήλωση των τραπεζών.

Δεν υπάρχει ανησυχία για ένα νέο 2008

Η Credit Suisse έγινε η πρώτη μεγάλη παγκόσμια τράπεζα που έλαβε έκτακτη γραμμή διάσωσης από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, καθώς οι φόβοι για μετάδοση της κρίσης σάρωσαν τον τραπεζικό τομέα και δημιούργησαν αμφιβολίες για το κατά πόσον οι κεντρικές τράπεζες θα είναι σε θέση να διατηρήσουν τις επιθετικές αυξήσεις των επιτοκίων για να συγκρατήσουν τον πληθωρισμό.

Η ταχεία αύξηση των επιτοκίων έχει καταστήσει δυσκολότερη την αποπληρωμή ή την εξυπηρέτηση δανείων για ορισμένες επιχειρήσεις, αυξάνοντας τις πιθανότητες ζημιών για τους δανειστές που ήδη ανησυχούν για ύφεση. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής προσπάθησαν να τονίσουν ότι η σημερινή αναταραχή διαφέρει από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση πριν από 15 χρόνια, καθώς οι τράπεζες είναι καλύτερα κεφαλαιοποιημένες και τα κεφάλαια πιο εύκολα διαθέσιμα.

Αλλά τα στοιχεία της Πέμπτης (16/3) έδειξαν επίσης ότι οι τράπεζες στις ΗΠΑ ζήτησαν ποσά ρεκόρ έκτακτης ρευστότητας από την κεντρική τράπεζα τις τελευταίες ημέρες, αυξάνοντας το μέγεθος του ισολογισμού της Fed μετά από μήνες συρρίκνωσης. Η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν δήλωσε ότι το τραπεζικό σύστημα της χώρας παραμένει υγιές χάρη στις «αποφασιστικές και δυναμικές» ενέργειες μετά την κατάρρευση της Silicon Valley Bank.

Η μετοχή της Credit Suisse τα τελευταία δύο χρόνια / Reuters

Οι μετοχές της Credit Suisse έκλεισαν 19% υψηλότερα την Πέμπτη, ανακτώντας μέρος της πτώσης τους κατά 25% την Τετάρτη (15/3). Από τις 8 Μαρτίου, οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν χάσει περίπου 165 δισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Refinitiv.