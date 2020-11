Οι Ρεπουμπλικανοί χάνουν την υπομονή τους με τον Τραμπ: «Είναι το πολιτικό ισοδύναμο ενός ταραξία στο δρόμο»

Είκοσι μέρες έχουν περάσει από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου κι ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να αμφισβητεί τη νίκη του αντιπάλου του Τζο Μπάιντεν αποδίδοντάς την σε απάτες και καλπονοθεία.

Αποδείξεις για τους ισχυρισμούς του δεν έχει ακόμη παρουσιάσει, στα δικαστήρια το νομικό επιτελείο του απερχόμενου Ρεπουμπλικανού προέδρου εισπράττει τη μία μετά την άλλη τις ήττες, αλλά ακόμη και στις τάξεις των δικών του πληθαίνουν ολοένα και περισσότερο τα βέλη κριτικής κατά της στάσης του, όπως π.χ. από δύο πρώην συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Ο Τζον Μπόλτον μίλησε με σταράτα λόγια στο CNN: «το ερώτημα είναι πόση ζημιά μπορεί να προκαλέσει ακόμη ο Τραμπ προτού αποχωρήσει από το αξίωμά του», είπε κατηγορώντας τον εν ενεργεία Πρόεδρο των ΗΠΑ ότι «πετά πέτρες στα παράθυρα» κι είναι το πολιτικό ισοδύναμο ενός ταραξία στον δρόμο».

Αλλά και ο προκάτοχος του Μπόλτον στη θέση του συμβούλου εθνικής ασφαλείας του Τραμπ, Χέρμπερτ Ρέιμοντ ΜακΜάστερ, χαρακτήρισε στο CBS «πολύ ανησυχητική» τη συμπεριφορά του πρώην αφεντικού του, μια συμπεριφορά που «ευνοεί τα σχέδια των αντιπάλων μας», αφού όπως υποστήριξε η Ρωσία αδιαφορεί για τον τελικό νικητή των εκλογών εφόσον διατηρούν αρκετοί Αμερικανοί αμφιβολίες για το τελικό αποτέλεσμα…

Στο μεταξύ ο κυβερνήτης του Μέριλαντ, Λάρι Χόγκαν, επίσης Ρεπουμπλικανός, δήλωσε πεπεισμένος ότι ο Μπάιντεν θα ορκιστεί πρόεδρος στις 20 Ιανουαρίου και εξέφρασε την απογοήτευσή του που η ηγεσία του κόμματός του δεν έχει ακόμη αναγνωρίσει δημοσίως το νικητή των εκλογών. Πρόσθεσε δε ότι κατά τη γνώμη του οι πιέσεις την περασμένη εβδομάδα από το στρατόπεδο Τραμπ σε μέλη πολιτειακών κοινβουλίων «για να ανατρέψουν κατά κάποιο τρόπο το αποτέλεσμα» είναι «παντελώς εξοργιστικές» . Οι ΗΠΑ παρακολουθούσαν άλλοτε τις εκλογικές διαδικασίες ανά την υφήλιο και τώρα «αρχίζουν να θυμίζουν μπανανία», είπε ο Χόγκαν στο CNN. Κι αργότερα, απαντώντας σε επικριτικό «τιτίβισμα» του Τραμπ, που είχε πάει για δεύτερη φορά το Σαββατοκύριακο να παίξει γκολφ, τον παρότρυνε μέσω Twitter: «Σταμάτα να παίζεις γκολφ και παραδέξου την ήττα σου».

If you had done your job, America's governors wouldn't have been forced to fend for themselves to find tests in the middle of a pandemic, as we successfully did in Maryland.



