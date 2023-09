Ράσελ Μπραντ: Παγώνουν τα έσοδα από το YouTube για τον ηθοποιό μετά τις κατηγορίες για βιασμό - iefimerida.gr

Το YouTube αναστέλλει το εισόδημα του Ράσελ Μπράντ από τις διαφημίσεις στην πλατφόρμα του, μετά το ξέσπασμα των κατηγοριών για βιασμό και σεξουαλική επίθεση σε πλήθος γυναικών.

Το YouTube πάγωσε την χρηματοδότηση από διαφημίσεις στα κανάλια του Ράσελ Μπραντ, μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου. Η πλατφόρμα δήλωσε ότι αναλαμβάνει δράση «για να προστατεύσει» τους χρήστες της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενέργεια αυτή έρχεται μετά την καταγγελία που έλαβε η Μητροπολιτική Αστυνομία για μια φερόμενη σεξουαλική επίθεση το 2003, στον απόηχο περαιτέρω καταγγελιών για τον σταρ.

Το Σαββατοκύριακο ο κωμικός και ηθοποιός κατηγορήθηκε για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις μεταξύ 2006 και 2013, τις οποίες αρνείται.

«Εάν η συμπεριφορά ενός δημιουργού εκτός πλατφόρμας βλάπτει τους χρήστες, τους υπαλλήλους ή το περιβάλλον μας, αναλαμβάνουμε δράση», δήλωσε εκπρόσωπος του YouTube την Τρίτη, μετέδωσε το BBC.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος και οι περιοδείες του

Παράλληλα η περιοδεία του κωμικού και ηθοποιού με τίτλο «Bipolarisation» αναβλήθηκε, σύμφωνα με το Variety.

Η ομάδα διαχείρισης του θεάτρου που θα υποδέχονταν τον Μπραντ μοιράστηκε τη Δευτέρα την ακόλουθη δήλωση: «Αναβάλλουμε αυτές τις λίγες εναπομείνασες φιλανθρωπικές παραστάσεις, δεν μας αρέσει να το κάνουμε - αλλά ξέρουμε ότι θα καταλάβετε».

Ο Μπραντ επρόκειτο να δώσει την παράσταση την Τρίτη. Ήταν sold out. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Σάββατο, την ημέρα που δημοσιοποιήθηκαν οι κατηγορίες, εμφανίστηκε στο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου σε κοινό 2000 ατόμων.

Ο Μπράντ με τα 6.6 εκατομμύρια ακολούθους

Τα τελευταία χρόνια, η πρώην προσωπικότητα της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου είχε μια πολύ ενεργή διαδικτυακή δραστηριότητα, δημοσιεύοντας τακτικά βίντεο σχετικά με την πνευματικότητα, την αντικαθεστωτική πολιτική και, πρόσφατα, τα UFO.

Η απόφαση του YouTube να μπλοκάρει τις πηγές εσόδων του ισχύει για «όλα τα κανάλια που μπορεί να του ανήκουν ή να διαχειρίζεται» ο 48χρονος, επιβεβαίωσε το BBC. Άλλα κανάλια που συνδέονται με την κύρια σελίδα του στο YouTube είναι τα Awakening With Russell, Stay Free With Russell Brand και Football Is Nice, τα οποία έχουν περίπου 500.000 ακολούθους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας στον Guardian τη Δευτέρα, η Sara McCorquodale, διευθύνουσα σύμβουλος του οργανισμού ανάλυσης κοινωνικών μέσων CORQ, δήλωσε ότι το κανάλι του Brand στο YouTube «πιθανότατα» θα «έβγαζε 2.000 έως 4.000 λίρες ανά βίντεο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν συμφωνίες θυγατρικών και χορηγίες μάρκας που μπορεί να τρέχουν στο παρασκήνιο».

To σκάνδαλο που δένει χειροπόδαρα τον Ράσελ Μπράντ

Οι ισχυρισμοί κατά του Μπραντ διατυπώθηκαν σε κοινή έρευνα των Sunday Times, των Times και της εκπομπής Dispatches του Channel 4.

Πριν από τη μετάδοσή της, ο Μπραντ βγήκε στις διαδικτυακές πλατφόρμες - YouTube, Instagram και X (πρώην Twitter), καθώς και στο Rumble - για να αρνηθεί προληπτικά όλους τους ισχυρισμούς περί ανάρμοστης συμπεριφοράς, λέγοντας ότι ήταν το αντικείμενο «μιας συντονισμένης επίθεσης» που περιελάμβανε «πολύ σοβαρούς ισχυρισμούς τους οποίους διαψεύδω απολύτως».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόσθεσε ότι οι σχέσεις του ήταν «πάντα συναινετικές».

Τη Δευτέρα, μία από τις γυναίκες που τον κατηγόρησαν για σεξουαλική επίθεση όταν ήταν 16 ετών δήλωσε στην εκπομπή Woman's Hour του BBC Radio 4 ότι η συμπεριφορά του ήταν «κοινό μυστικό». Η γυναίκα, γνωστή ως Alice, πρόσθεσε ότι οι ισχυρισμοί εναντίον του «άργησαν να γίνουν».

Μιλώντας για πρώτη φορά μετά τη δημοσιοποίηση των κατηγοριών, είπε ότι η άρνησή του ήταν «γελοία» και «προσβλητική».