Πυροβολισμοί στο Λονδίνο – Ενας έφηβος σοβαρά τραυματίας

Ενας έφηβος παλεύει για τη ζωή του σε νοσοκομείο του Λονδίνου, μετά από πυροβολισμό που δέχτηκε.

Ο νεαρός, δέχτηκε πυροβολισμούς στην περιοχή Maida Hill του δυτικού Λονδίνου, με μάρτυρες να τον βλέπουν στο έδαφος αιμόφυρτο και να καλούν την αστυνομία. Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Βρετανίας, είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, αφού οι γιατροί δίνουν μάχη να τον κρατήσουν ζωντανό.

Ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το ποιος ή ποιοι τον πυροβόλησαν και ποια ήταν τα κίνητρά τους, με μάρτυρες να αναφέρουν πως άκουσαν δύο πυροβολισμούς. Προς το παρόν, η αστυνομία αναζητά τους ενόχους και έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στους δρόμους του Λονδίνου.

Scene of a shooting in Walterton Road, #MaidaHill, #W9 tonight. Several shot fired, sniffer dogs looking for discarded weapons, hope nobody was wounded 🤞. pic.twitter.com/n97TRG0ftR