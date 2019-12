Πυροβολισμοί στο Περλ Χάρμπορ- Τουλάχιστον τρεις τραυματίες, αυτοκτόνησε ο δράστης

Ενας ένοπλος στο ναυπηγείο της βάσης του Περλ Χάρμπορ άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας τουλάχιστον τρία άτομα.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες και για θύματα, με ένα εξ αυτών να θεωρείται ο δράστης, καθώς σύμφωνα με μάρτυρες, αυτοκτόνησε μετά την επίθεση. Σύμφωνα με το Hawaii News Now, που επικαλείται πηγές εντός της βάσης, από τους τρεις τραυματίες που είναι απλοί πολίτες, οι δύο είναι σε σοβαρή κατάσταση.

JBPHH security forces have responded to a reported shooting at the Pearl Harbor Naval Shipyard. The incident occurred at approximately 2:30 p.m. Due to the ongoing security incident, access/gates to #JBPHH are closed. We will update when we have further information. pic.twitter.com/6uZulGOUTx

Σε ζωντανή σύνδεση με το κανάλι, μάρτυρας είπε πως ακούστηκαν πυροβολισμοί και όταν πλησίασε να δει τι συμβαίνει, είδε έναν ένοπλο που φορούσε στολή του Ναυτικού. «Κοίταξα να δω ποιος πυροβολεί και υποθέτω πως ήταν ναυτικός από τη στολή που φορούσε. Μετά τον είδα να πυροβολεί τον εαυτό του», είπε χαρακτηριστικά. Αστυνομία και Ενοπλες δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή και την είσοδο στην βάση όπου συνέβη το περιστατικό στις 2:30 το μεσημέρι (τοπική ώρα).

Scene right now outside of Pearl Harbor, which has been locked down due to reports of an active shooter. Heavy police presence in the area. We will update you with the latest details on @KHONnews pic.twitter.com/mHbHmmasm8