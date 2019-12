Πυροβολισμοί στο Νιου Τζέρσεϊ -Τραυματίστηκαν αστυνομικοί, έκλεισαν σχολεία

Συναγερμός σήμανε στο Νιου Τζέρσεϊ, εξαιτίας πυροβολισμών που έπεσαν, με συνέπεια να τραυματιστούν αστυνομικοί.

Πολλά σχολεία της περιοχής έκλεισαν, για προληπτικούς λόγους, ενώ η αστυνομία ζήτησε από τον κόσμο να μην πάει εκεί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από πυροβολισμούς σε νεκροταφείο, ενώ άλλος δέχθηκε πυρά σε δρόμο. Ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο πόσοι αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί, όμως τουλάχιστον ένας φέρεται να είναι σε σοβαρή κατάσταση καθώς δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι.

Δύο ύποπτοι διέφυγαν και οχυρώθηκαν σε ένα κατάστημα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η αστυνομία προειδοποίησε μέσω ασυρμάτου τους ένστολους ότι οι δράστες πυροβολούν όποιον δουν στον δρόμο, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ. Αλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δράστες είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα και ότι οι αστυνομικοί έπεσαν σε ενέδρα.

Exclusive video from the scene of the active shooter in Jersey City.@BlueLivesNYC @ImperatriceV pic.twitter.com/WGmpYDaDhl