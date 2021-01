Στις φλόγες το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής εμβολίων για τον κορωνοϊό στον πλανήτη [εικόνες & βίντεο]

Τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε στη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής εμβολίων κατά του νέου κορωνοϊού στον πλανήτη.

Πυκνοί καπνοί βγαίνουν από το Serum Institute (SII) στο Πουν της Ινδίας, όπου παράγονται εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου που ανέπτυξαν το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και η AstraZeneka για την Covid-19. Πηγή από τη μονάδα αυτή υποστήριξε ότι δεν θα επηρεαστεί η παραγωγή των εμβολίων, αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις.

Τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η πυρκαγιά ξέσπασε κατά πάσα πιθανότατα σε ανεγειρόμενο κτίσμα στην τεράστια μονάδα, ενώ δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για τυχόν θύματα. Οι Αρχές δεν έχουν εξακριβώσει ακόμη τι προκάλεσε την πυρκαγιά. Στο SII παράγονται εμβόλια που έχουν αναπτυχθεί για την Ινδία, όπου καλπάζει η πανδημία και για άλλες μέτριες και αδύναμες οικονομικά χώρες. Η εταιρεία ετοιμάζεται επίσης για την παραγωγή ενός εμβολίου που ανέπτυξε η αμερικανική Novavax Inc.

Looks like a major fire at the Serum Institute of India, the manufacturer of the Covishield vaccine. Hope everyone is safe.

pic.twitter.com/4h92dx9WTO