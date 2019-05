Θρίλερ με πτήση της Air France -Εξέπεμψε σήμα κινδύνου, έκανε αναγκαστική προσγείωση

Συναγερμός σήμανε για αεροσκάφος της Air France, το οποίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου και έκανε αναγκαστική προσγείωση.

Το Airbus A-340-313 της Air France, πτήση AF218, ταξίδευε από το Παρίσι με προορισμό το Μουμπάι, όταν για άγνωστο λόγο εξέπεμψε σήμα κινδύνου, σύμφωνα με το Flightradar24.

Η ιστοσελίδα αρχικά ανέφερε ότι το αεροσκάφος εξαφανίστηκε από τα ραντάρ, αλλά στη συνέχεια ενημέρωσε ότι έκανε με ασφάλεια αναγκαστική προσγείωση στην πόλη Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν.

Χρήστες του twitter ανέφεραν πως το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Ισφαχάν.

At 2.28pm UTC #AF218 started loosing altitude, and deviated from original route. Within 16 minutes plane lost 25,000ft altitude. Contact lost at 2.44pm UTC near Isfahan Airport, Iran. pic.twitter.com/dUa38H7cv6 — Abhinav kumar (@Abhinav842) May 8, 2019

Την είδηση επιβεβαίωσε και η Air France, αναφέροντας ότι η πτήση AF218 έκανε αναγκαστική προσγείωση για λόγους ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με το flightradar24 το αεροσκάφος δεν θα παραμείνει για πολύ στο έδαφος.