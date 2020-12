Καταγράφηκε η πρώτη σοβαρή παρενέργεια από το εμβόλιο της Moderna – Σε γιατρό με ιστορικό αλλεργιών

Η πρώτη σοβαρή παρενέργεια από το εμβόλιο της Moderna κατά του κορωνοϊού καταγράφηκε την Πέμπτη στη Βοστώνη, λίγες μέρες μετά την έναρξη διάθεσης του συγκεκριμένου εμβολίου στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ένας γιατρός. ο Hossein Sadrzadeh, ογκολόγος στο Boston Medical Center, ο οποίος έχει σοβαρή αλλεργία στα οστρακοειδή, εμφάνισε σοβαρή αντίδραση λίγο αφού εμβολιάστηκε, νιώθοντας ζαλάδα και ταχυπαλμία.

Οπως ανέφερε ο ίδιος, λίγα λεπτά μετά τον εμβολιασμό, ο σφυγμός του εκτοξεύθηκε σε 150 παλμούς το λεπτό, σχεδόν διπλάσιο από το κανονικό. Η γλώσσα του μούδιασε και τον έλουσε κρύος ιδρώτας, ενώ άρχισε να νιώθει ζαλάδα. Επίσης έπεσε η αρτηριακή πίεσή του. «Ήταν η ίδια αναφυλακτική αντίδραση που έχω βιώσει με τα οστρακοειδή», είπε.

