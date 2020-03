Πρώην προπονητής του NBA κατέρρευσε την ώρα αγώνα κολεγιακού πρωταθλήματος- Σε καραντίνα η ομάδα του

Ο πρώην προπονητής των Σικάγο Μπουλς, Φρεντ Χόιμπεργκ, νοσηλεύτηκε με ύποπτο κρούσμα κορωνοϊού.

Ο Χόιμπεργκ, εργαζόταν στο NBA ως την περσινή σεζόν και φέτος έπιασε δουλειά στο NCAA (κολεγιακό πρωτάθλημα) με το πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα. Την ώρα του αγώνα του κολεγίου του με την Ιντιάνα, αισθάνθηκε αδιαθεσία και ζήτησε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

The Nebraska basketball team is currently quarantined in its locker room at Bankers Life Fieldhouse, per @heady_chris pic.twitter.com/DusVQzmFVR

Οπως αναφέρουν τα Αμερικανικά ΜΜΕ, ο Χόιμπεργκ βγήκε από το νοσοκομείο, αλλά η κατάστασή του χρίζει προσοχής, ενώ οι παίκτες της ομάδας του βρίσκονται σε καραντίνα, στα αποδυτήρια του «Bankers Life Fieldhouse», έδρα των Ιντιάνα Πέισερς στο NBA.

Nebraska coach Fred Hoiberg has left the game early to be taken to the hospital to get checked out after feeling sick, per @GoodmanHoops pic.twitter.com/knKXJUb05R