Βρετανία: Μια πρώην κομμώτρια έγινε η πρώτη γυναίκα που κερδίζει άνδρα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στα… βελάκια

Μία πρώην κομμώτρια από την Βρετανία έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα που κερδίζει αγώνα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στα… βελάκια.

Η 25χρονη είναι μόλις η τέταρτη γυναίκα που παίρνει μέρος στο συγκεκριμένο σπορ, όπου από το 1978 αποτελεί πόλο έλξης στα μπαρ των Βρετανικών χωρών. Αρκετές γυναίκες θέλησαν να συμμετάσχουν και ως τώρα η Επαγγελματική Λίγκα επέτρεπε δύο συμμετοχές γυναικών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, σε σύνολο 96 συμμετοχών. Τρεις γυναίκες είχαν καταφέρει να συμμετάσχουν στην τελική φάση, το 2000, το 2009 και το 2019, χωρίς επιτυχία. Η Σέροκ ωστόσο τα κατάφερε και κέρδισε έναν επαγγελματία, τον Τεν Ιβεντς, παίρνοντας μία ιστορική πρόκριση, που ήδη αποτελεί θέμα συζήτησης στην Βρετανία, αλλά και τις ΗΠΑ. Μάλιστα, ο αντίπαλός της την χειροκρότησε, με το κοινό από κάτω να παραληρεί για τη νίκη της.

SHERROCK MAKES HISTORY.



Fallon Sherrock has become the first woman to win a match at the PDC World Championship.



Just look at these scenes, a history making moment for darts. pic.twitter.com/zqoOeyQLmt