FT: Πώς αποφάσισε ο Πούτιν την εισβολή στην Ουκρανία -Ο φίλος που του «φύτεψε» την ιδέα, αντίθετη η ρωσική ελίτ - iefimerida.gr

Ένας χρόνος έχει περάσει πλέον από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και με αφορμή τη μαύρη επέτειο οι Financial Times υποστηρίζουν σε άρθρο τους πως η ρωσική ελίτ ήταν ανέκαθεν κατά του πολέμου, ωστόσο κανείς δεν ήταν σε θέση να επηρεάσει τον Πούτιν, ο οποίος μάλιστα «είναι αποφασισμένος να προχωρήσει μέχρι τέλους».

Οι ρωσικές ελίτ είχαν ταχθεί κατά της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και δεν υποστηρίζουν τον πόλεμο, αλλά αδυνατούν να ασκήσουν επιρροή στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος δεν δείχνει καμία πρόθεση να σταματήσει την εισβολή και φαίνεται όλο και πιο αποφασισμένος να προχωρήσει μέχρι τέλους, γράφει η εφημερίδα «Financial Times» σε άρθρο της (How Putin blundered into Ukraine - then doubled down), το οποίο αναφέρεται στην πρώτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

FT: Ποιος «φύτεψε» την ιδέα της εισβολής στον Πούτιν

Η εφημερίδα γράφει ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19, ο Πούτιν απομονώθηκε από τους σχετικά φιλελεύθερους συμβούλους του. Τους πρώτους μήνες, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, τους πέρασε στην κατοικία του στην ορεινή περιοχή Βαλντάι μαζί με τον παλιό του φίλο Μιχαήλ Κοβαλτσούκ, ο οποίος «εμψύχωσε τον πρόεδρο να συνειδητοποιήσει την ιστορική του αποστολή», γεγονός που οδήγησε στην ιδέα να εισβάλει στην Ουκρανία.

Ως προς την προετοιμασία της εισβολής, ο Πούτιν βασίστηκε στις απόψεις ενός άλλου φίλου, του ηγέτη του αντιπολιτευόμενου κόμματος στην ουκρανική Ράντα (Βουλή) και πρώην υψηλόβαθμου Ουκρανού αξιωματούχου Βίκτορ Μεντβετσούκ. Αυτός, σύμφωνα με το δημοσίευμα, φέρεται να έπεισε τον Ρώσο πρόεδρο για το ότι οι Ουκρανοί θα υποδεχθούν τον ρωσικό στρατό «με ανοιχτές αγκάλες».

Σύμφωνα με το σχέδιο, γράφουν οι «Financial Times», ο Μεντβετσούκ θα καθίστατο ο ηγέτης της Ουκρανίας μετά την εισβολή, και την υποστήριξη προς το πρόσωπό του θα εξέφραζε με βιντεομήνυμά του ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς.

Το σχέδιο της εισβολής υποστήριξε η FSB (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας), ενώ κατά τάχθηκαν η Υπηρεσία Εξωτερικής Κατασκοπείας και το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Εναντίον τάχθηκε ακόμη και ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Νικολάι Πάτρουσεφ, επισημαίνει πηγή της εφημερίδας, αλλά ο Πούτιν του αντέτεινε ότι γνωρίζει καλύτερα το θέμα.

Ένα μεγάλο τμήμα της διοίκησης του Πούτιν και του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης ανέφεραν σε φίλους τους ότι τάσσονται κατά του πολέμου, αλλά νιώθουν αδύναμοι, γράφει η εφημερίδα. Μερικοί φιλελεύθεροι αξιωματούχοι ήδη κατά τη διάρκεια του πολέμου προσπάθησαν να πείσουν τον πρόεδρο να σταματήσει την εισβολή, αλλά εκείνος τους είπε ότι αντιλαμβάνεται πως η Ρωσία πληρώνει μεγάλο τίμημα, αλλά είναι δικαιολογημένο.

FT: Ο Πούτιν θεωρεί πως η Ρωσία είναι περισσότερο προσηλωμένη στη νίκη σε σχέση με τη Δύση

Ο Πούτιν υπολογίζει, λένε πηγές της βρετανικής εφημερίδας που πρόσκεινται στο Κρεμλίνο, ότι η Ρωσία είναι περισσότερο προσηλωμένη στη νίκη στον πόλεμο απ’ ό,τι η Δύση στην υποστήριξη της Ουκρανίας.

Η εφημερίδα περιγράφει μια ιστορία για το πώς ένας από τους Ρώσους ολιγάρχες ρώτησε τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ γιατί ο Πούτιν δεν άκουσε τους συμβούλους του κατά την προετοιμασία της εισβολής. «Ο Πούτιν έχει τρεις συμβούλους, τον Ιβάν τον Τρομερό, τον Μεγάλο Πέτρο και τη Μεγάλη Αικατερίνη», απάντησε ο Λαβρόφ στον ολιγάρχη.

Ο Λαβρόφ ενημερώθηκε για την έναρξη του πολέμου τη νύχτα της 24ης Φεβρουαρίου, λίγες ώρες πριν αρχίσει η εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα.