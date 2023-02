Το Politico τρολάρει τον... «έρωτα» Πούτιν-Μπερλουσκόνι με ένα ποίημα -«Μισείς τον Ζελένσκι κι εγώ επίσης» - iefimerida.gr

Με αφορμή την ημέρα της αγάπης, του Αγίου Βαλεντίνου, το Politico κάνει ένα ξεκαρδιστικό αφιέρωμα στη «μεγαλύτερη αγάπη που υπάρχει», αυτή του Ρώσου ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν και του πρώην Ιταλού πρωθυπουργού Σίβλιο Μπερλουσκόνι.

Σύμφωνα με το διεθνές μέσο, δεν υπάρχει μεγαλύτερο ειδύλλιο μεταξύ πολιτικών από αυτό ανάμεσα στον Σίλβιο Μπερλουσκόνι και τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στα τέλη του περασμένου έτους, ο πρώην Ιταλός πρωθυπουργός είπε ότι είχε επανασυνδεθεί με τον Ρώσο ηγέτη και περιέγραψε τον εαυτό του ως έναν από τους «πέντε πραγματικούς φίλους του Πούτιν».

«Για τα γενέθλιά μου μου έστειλε 20 μπουκάλια βότκα και ένα πολύ γλυκό γράμμα. Απάντησα με μπουκάλια κρασί Lambrusco και ένα εξίσου γλυκό γράμμα», είπε ο Μπερλουσκόνι σε ένα ηχητικό απόσπασμα που διέρρευσε από ομιλία του πρώην πρωθυπουργού.

Αυτή την εβδομάδα, ο Μπερλουσκόνι εκθείασε ξανά τον φίλο του, λέγοντας ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι υπεύθυνος για τον πόλεμο, και όχι ο Πούτιν. «Κρίνω πολύ-πολύ αρνητικά τη συμπεριφορά αυτού του κυρίου», είπε ο Μπερλουσκόνι αναφερόμενος στον Ουκρανό πρόεδρο.

Το ποίημα του Politico για την αγάπη Πούτιν-Μπερλουσκόνι

Και επειδή η πραγματικότητα συνηθίζει να ξεπερνά τα όρια της φαντασίας, η σχέση μεταξύ των δύο πολιτικών ενέπνευσε το Politico για μια... ποιητική απόπειρα.

Όπως αναφέρει χιουμοριστικά το διεθνές μέσο, «η αγάπη ανάμεσα στον Μπερλουσκόνι και τον Πούτιν έφτασε σε νέα επίπεδα με την ανακάλυψη ενός ποιήματος μέσα στην κάρτα για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου που έστειλε ο Ιταλός στον Ρώσο κολλητό του φίλο». Το τρολάρισμα, μάλιστα, συνεχίζεται, με το... φερόμενο γράμμα να «εντοπίζεται» στο πάτωμα μιας αποθήκης των ιταλικών ταχυδρομείων.

Ακολουθεί ολόκληρο το «ποίημα»:

Τα τριαντάφυλλα είναι κόκκινα (Roses are red)

Οι βιολέτες είναι μπλε (Violets are blue)

Μισείς τον Ζελένσκι (You hate Zelenskyy)

Κι εγώ επίσης (And I do too)



Καταραμένοι να είναι οι δυτικοί σύμμαχοι (Western allies be damned)

Η Ρωσία έχει δίκιο (Russia is right)

Η Ουκρανία είναι γεμάτη Ναζί (Ukraine’s full of Nazis)

Συνεχίστε τον αγώνα (Keep up the fight)

Είναι εντελώς άδικο (It’s completely unfair)

Ότι παίρνεις την ευθύνη (That you get the blame)

Ο Ζελένσκι φταίει (Zelenskyy’s at fault)

Δεν έχει ντροπή (He has no shame)

Η Μελόνι είναι ένα φίδι (Meloni’s a snake)

Δεν την εμπιστεύομαι καθόλου (I don’t trust her at all)

Να με κατακρίνει; (Slapping me down?)

Έχει λίγη χολή (She has some gall)

Κάτω λοιπόν η ΕΕ (So down with the EU)

Το ΝΑΤΟ και ο ΟΗΕ (NATO and UNGA)

Ας κάνουμε ένα πάρτι (Let’s have a party)

Με κωδική λέξη το Bunga Bunga (Codeword’s Bunga Bunga)

Αγνόησε τον Βίκτορ Όρμπαν (Ignore Viktor Orbán)

Εγώ σ' αγαπώ πολύ περισσότερο (I love you much more)

Ακόμα κι αν μας πας κοντά (Even if you are taking us close)

Σε άλλον παγκόσμιο πόλεμο (To another world war)