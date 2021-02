Ο Πούτιν «φοβάται μήπως έχει την τύχη του Καντάφι» σε μια νέα επανάσταση στη Ρωσία, καθώς μαίνονται οι διαδηλώσεις υπέρ του Ναβάλνι

Μπορεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν να κυβερνά με σιδηρά πυγμή εδώ και δύο δεκαετίες τη Ρωσία, αλλά το τελευταίο διάστημα δεν νιώθει και τόσο σίγουρος στην καρέκλα του με τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις των οπαδών του επικριτή του, Αλεξέι Ναβάλνι.

Ο Ναβάλνι συνελήφθη κατά την επιστροφή του στη Μόσχα στις 17 Ιανουαρίου πυροδοτώντας κατακραυγή εντός κι εκτός Ρωσίας και ένα κύμα διαμαρτυριών σ’ ολόκληρη τη χώρα. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συνέλαβε η αστυνομία σ’ ένα κύμα καταστολής των κινητοποιήσεων κατά του Πούτιν. Και μολονότι αναλυτές αμφισβητούν κατά πόσον οι διαδηλώσεις αυτές θα σημάνουν το τέλος της κυριαρχίας του Ρώσου προέδρου, ο συγγραφέας και ιστορικός Γιούρι Φελστίνσκι υποστηρίζει ότι ο Πούτιν πασχίζει απεγνωσμένα να κρατηθεί στην εξουσία, συγκρίνοντας την κατάστασή του με εκείνη του Λίβυου συνταγματάρχη Μουαμάρ Καντάφι το 2011.

Ο Ρωσοαμερικανός συγγραφέας λέει ότι οι διαδηλώσεις υπέρ του Ναβάλνι έπεισαν τον Πούτιν ότι μόνον με μια δρακόντεια καταστολή της αντιπολίτευσης θα διατηρηθεί στην εξουσία. To αμερικανικό περιοδικό The Atlantic είχε αναφέρει το 2017 ότι ο Πούτιν «έβλεπε μετά μανίας» βίντεο της εκτέλεσης του Καντάφι από όχλο εξαγριωμένων αντιπάλων του στη Λιβύη. Κι ο Φελστίνσκι συμφωνεί ότι ο Πούτιν φοβάται μήπως έχει ανάλογη τύχη αν χαλαρώσει τα λουριά. «Είναι αρκετά έξυπνος για να γνωρίζει ότι υπό κανονικές συνθήκες διακυβέρνησης το δικό του σύστημα δεν μπορεί να επιβιώσει. Δεν είναι ιδεαλιστής. Γνωρίζει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επιζήσει αν δεν συνεχίσει την καταπίεση. Το μάθημα που θα έχει αντλήσει από τις πρόσφατες εξελίξεις είναι ότι θα πρέπει να εντείνει τον έλεγχο και την καταπίεση. Κι αυτό ακριβώς θα δούμε στη συνέχεια», είπε στη βρετανική εφημερίδα The Sun.

Μετά τη σύλληψή του ο Ναβάλνι καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3,5 χρόνων, αν και θα παραμείνει στη φυλακή μικρότερο διάστημα, και συγκεκριμένα για 2 χρόνια και 8 μήνες, καθώς για αρκετούς μήνες βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό και η περίοδος αυτή θα συμψηφισθεί με την ποινή που του επιβλήθηκε. Σύμφωνα με τον Φελστίνσκι, ο Ναβάλνι θα δολοφονηθεί στο όχι και τόσο απόμακρο μέλλον.

Δύο μέρες μετά τη σύλληψή του ο Ναβάλνι έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο για το μυστικό παλάτι του Πούτιν, που ενέτεινε το κύμα διαδηλώσεων κατά του Ρώσου προέδρου. Το 2011 η κυριαρχία του Καντάφι στη Λιβύη έληξε όταν τον λίντσαρε όχλος αντιπάλων του. Νατοϊκές δυνάμεις αποτελούμενες από Γάλλους, Βρετανούς και Αμερικανούς στρατιώτες βοήθησαν τους Λίβυους αντάρτες να πολεμήσουν το καθεστώς του συνταγματάρχη. Κι ο θάνατός του, όπως ανέφερε το 2017 το The Atlantic, οδήγησε τον Πούτιν στο συμπέρασμα ότι «θα πρέπει να καλλιεργήσει την αποδοχή του στο εσωτερικό της Ρωσίας, ειδικά σε μια περίοδο οικονομικής καθίζησης, και να παρέμβει στην αμερικανική πολιτική σκηνή ώστε να μην καταλήξει ο επόμενος δικτάτορας που θα εκθρονιστεί με αμερικανική παρέμβαση». Ο Πούτιν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία μέχρι το 2036 μετά την αναθεώρηση το καλοκαίρι του ρωσικού Συντάγματος. Τον περασμένο Δεκέμβριο υπέγραψε νόμο που εγγυάται ασυλία για πρώην προέδρους, κίνηση που πυροδότησε φήμες ότι ίσως σκέφτεται να αποχωρήσει. Αλλά ο Φελστίνσκι θεωρεί κάτι τέτοιο απίθανο. Ο Πούτιν, είπε, «δεν σκέφτεται να βγει στη σύνταξη», τουλάχιστον όχι προς το παρόν…

