Βίντεο από τις πλημμύρες που προκάλεσε η πυραυλική επίθεση του Πούτιν στη γενέτειρα του Ζελένσκι - iefimerida.gr

Ο Πούτιν προσπαθεί να προκαλέσει πλημμύρες στη γενέτειρα πόλη του Ζελένσκι, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να εκδικηθεί για τις στρατιωτικές ήττες στο πεδίο της μάχης.

Εκκενώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρίβιι Ρι, στην Ουκρανία, αφού οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ένα φράγμα με οκτώ πυραύλους στην τελευταία τους επίθεση «εκδίκησης» εναντίον αμάχων.

Πρόκειται για την ιδιαίτερη πατρίδα του προέδρου Ζελένσκι, η οποία υπέστη σοβαρές πλημμύρες μετά τη θραύση του φράγματος Καρατσούν το απόγευμα της Τετάρτης και κατά τη διάρκεια της νύχτας, εξαιτίας των πυραυλικών επιθέσεων.

Τα χτυπήματα προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο φράγμα και σε ένα κοντινό αντλιοστάσιο, απελευθερώνοντας τεράστιες ποσότητες νερού.

Καταστροφικές οι συνέπειες της πυραυλικής επίθεσης

Δρόμοι και σπίτια της πόλης πλημμύρισαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς το ποτάμι ξέφυγε από τις όχθες του, ενώ παρασύρθηκαν και γέφυρες.

Ο Κίριλο Τιμοσένκο, αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, είπε ότι δύο συνοικίες της πόλης, η οποία είχε πληθυσμό 650.000 πριν από τον πόλεμο, κινδυνεύουν από πλημμύρες.

Οι κάτοικοι αυτών των συνοικιών, συμπεριλαμβανομένου του κέντρου της πόλης, κλήθηκαν να φύγουν.

Το νερό κατευθύνεται τώρα στο ρεύμα προς τη Χερσώνα, όπου πιθανότατα θα καταστρέψει τις γέφυρες που χρησιμοποιούν τα ουκρανικά στρατεύματα για να επιτεθούν στην πόλη.

«Οι ρωσικές δυνάμεις πιθανότατα στόχευσαν το φράγμα Καρατσούνγια για να καταστρέψουν τις ουκρανικές πλωτές γέφυρες πιο κάτω», ανέφερε η δεξαμενή σκέψης Institute for the Study of War, σημειώνει στο ρεπορτάζ της ηDaily Mail.

Η επίθεση έρχεται «υπό το φως των πρόσφατων αναφορών ότι τα ουκρανικά στρατεύματα προσπαθούν να επεκτείνουν το προγεφύρωμα στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αντεπίθεσης στη Χερσώνα», πρόσθεσε.

Η Ρωσία έπληξε επίσης σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αγωγούς στο Χάρκοβο με πυραύλους, προκαλώντας διακοπή της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης στην πόλη.

Ζελένσκι: «Είστε αδύναμοι που διεξάγετε πόλεμο εναντίον αμάχων

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στα τελευταία ρωσικά χτυπήματα σε ομιλία του, αποκαλώντας τις ένοπλες δυνάμεις του Πούτιν «αδύναμες» και «τρομοκράτες».

«Οι επιθέσεις σας με πυραύλους σήμερα, οι ρωσικοί πύραυλοι που στοχεύουν το Κρίβιι Ρι, δεν έχουν καμία στρατιωτική αξία», είπε.

«Το χτύπημα εκατοντάδων χιλιάδων απλών πολιτών είναι ένας άλλος λόγος για τον οποίο η Ρωσία θα χάσει τον πόλεμο», υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Είστε αδύναμοι που διεξάγετε πόλεμο εναντίον αμάχων. Σκάρτοι που, έχοντας φύγει από το πεδίο της μάχης, προσπαθείτε να κάνετε κακό από κάπου μακριά» σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος ενεπλάκη και σε τροχαίο ατύχημα την ίδια μέρα, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή του.