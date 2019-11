Ο Πούτιν εγκαινίασε αυτοκινητόδρομο που συνδέει Μόσχα με Αγία Πετρούπολη

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν εγκαινίασε χθες τον πρώτο αυτοκινητόδρομο που συνδέει απευθείας την Μόσχα με την Αγία Πετρούπολη.

Ο Ρώσος πρόεδρος, κατά τα εγκαίνια ανέφερε πως πρόκειται για ένα έργο «πρωτοφανούς επιπέδου στην ιστορία της κατασκευής δρόμων στη Ρωσία. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε περήφανοι». Ο αυτοκινητόδρομος που κατασκευάστηκε από κοινοπραξία στην οποία μετέχουν ο γαλλικός όμιλος BTP Vinci και η ρωσική δημόσια τράπεζα VTB, εκτείνεται συνολικά σε 694 χιλιόμετρα και συνδέει τις δύο πόλεις σε έξι ώρες.

Τα δύο τρίτα του δρόμου είχαν ανοίξει ήδη στην κυκλοφορία, και αυτό το τελευταίο του τμήμα εγκαινιάστηκε χθες από τον Πούτιν. Ο δρόμος αντικατέστησε έναν παλιό, τεσσάρων λωρίδων, που σε μερικά σημεία ήταν στενότερος από τον καινούργιο, με κακό φωτισμό και διέσχιζε δυσπρόσιτες περιοχές. Ο αυτοκινητόδρομος Μ11 αναμένεται επίσης να γίνει πεδίο δοκιμών για νέες τεχνολογίες. Δοκιμές αυτοκινήτων χωρίς οδηγό θα αρχίσουν εκεί την άνοιξη του 2020, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, μεταδίδει το δημόσιο ειδησεογραφικό πρακτορείο Ria Novosti.

Vladimir Putin arrives to “open” new 669-kilometer toll highway that connects Moscow and St Petersburg. 8 years of construction and 520 bln rubles spent. There is still one section missing around town of Tver. Still journey time b/w 2 cities is expected to reduce to under 6 hours pic.twitter.com/M9aGyA65r1