Ο Πομπέο αποκαλύπτει γιατί προσπάθησε το 2019 να σπάσει την πόρτα στο παλάτι του Ερντογάν -Απίστευτη περιγραφή - iefimerida.gr

Έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία προκαλούν οι αποκαλύψεις του πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, ότι σε μια επίσκεψή του μαζί με τον τότε αντιπρόεδρο Μάικ Πενς στην Άγκυρα επιχείρησε να σπάσει την πόρτα του γραφείου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο «λευκό παλάτι» του.

Στο βιβλίο του  με τίτλο «Never Give an Inch: Fighting for the America I Love», που κυκλοφόρησε την Τρίτη, ο Πομπέο εξηγεί πώς η κυβέρνηση Τραμπ έπεισε τον Οκτώβριο του 2019 τον Ερντογάν να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στη βόρεια Συρία μετά από τουρκική επιχείρηση για την κατάληψη εδαφών, που ήλεγχαν προηγουμένως οι αμερικανικές δυνάμεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διατάξει αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τη Συρία όταν ο Ερντογάν τον έπεισε ότι ο ISIS είχε ηττηθεί και η Τουρκία θα μπορούσε να επιβλέψει τις περιοχές που εγκατέλειπαν οι Αμερικανοί. Αλλά η επιχείρηση του τουρκικού στρατού εξόργισε την αμερικανική κοινή γνώμη και το Πεντάγωνο και ο Τραμπ έστειλε εσπευσμένα τον Πενς και τον Πομπέο στην Άγκυρα για να συζητήσουν τρόπο άρσης του αδιεξόδου.

«Όταν φθάσαμε στο παλάτι του Ερντογάν, ζήτησε να συναντηθεί κατ’ ιδίαν με τον αντιπρόεδρο για λίγα λεπτά. Μετά από περίπου μισή ώρα είπα στους οικοδεσπότες μας ότι έπρεπε να δω τον αντιπρόεδρο. Πέρασαν άλλα είκοσι λεπτά και πήρα πλέον την απόφαση να κινηθώ χωρίς άδεια. Διέσχισα την αίθουσα και προσπάθησα να ανοίξω την πόρτα του δωματίου όπου βρίσκονταν ο Ερντογάν και ο αντιπρόεδρος. Ήταν κλειδωμένη. Τότε είπα στον ομόλογό μου ότι θα σπάσουμε την πόρτα», γράφει.

Ο Πομπέο λέει ότι ανησύχησε μήπως ο Πενς υποχρεώθηκε να δει το ίδιο τρίωρης διάρκειας βίντεο για την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016 στην Τουρκία, που είχε αναγκαστεί να δει κι ο ίδιος κατά την πρώτη του επίσκεψη στην Τουρκία ως διευθυντής της CIA το 2017.

«Το βίντεο ήταν τόσο μεγάλο σε διάρκεια και τόσο αντιπαθητικό που το θεώρησα θέμα ψυχικής υγείας!», λέει. Η προσπάθεια του Πομπέο να σπάσει την πόρτα τρόμαξε την ομάδα ασφαλείας του που πίστεψε ότι οι Τούρκοι φρουροί θα αντιδρούσαν επιθετικά. Αλλά η τουρκική ασφάλεια τον άφησε γρήγορα να περάσει και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συμμετείχαν στη συνάντηση του Ερντογάν με τον Πενς.

Η απάντηση της Άγκυρας στον Πομπέο και όσα υποστηρίζει στο βιβλίο του ήρθαν διά στόματος του εκπροσώπου Τύπου της τουρκικής Προεδρίας, Ιμπραήμ Καλίν, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο πρώην ΥΠΕΞ των ΗΠΑ «διαστρεβλώνει αυτό που συνέβη» και ότι «υπέστη νευρικό κλονισμό» όσο περίμενε απ’ έξω, «το μάθαμε αργότερα».