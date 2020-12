Σύνοδος Κορυφής: Συμφωνία για προϋπολογισμό και Ταμείο Ανάκαμψης -Πολωνία και Ουγγαρία ήραν το βέτο

Πολωνία και Ουγγαρία ήραν το βέτο τους για το Ταμείο Ανάκαμψης και τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενωσης, συνολικού ύψους 1,8 τρισ. ευρώ.

Ετσι, το Ταμείο Ανάκαμψης θα ανέρχεται σε 750 δισεκατομμύρια, ενώ ο κοινοτικός προϋπολογισμός ορίστηκε στο 1,1 τρισ. ευρώ.

Τα ευχάριστα νέα ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με το σχόλιο «η Ευρωπαϊκή Ενωση προχωρά!», ενώ συνεχάρη και τη γερμανική προεδρία για τη συμβολή της στο ξεμπλοκάρισμα της διαδικασίας.

Europe moves forward! #EUCO agreement on the next EU budget & #NextGenerationEU . €1.8 trillion to power our recovery and build a more resilient, green and digital EU. Congrats to the German presidency of the Council @EU2020DE !

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβολίου, Σαρλ Μισέλ έκανε επίσης ανάρτηση ανακοινώνοντας τη συμφωνία, σχολιάζοντας πως «τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε να οικοδομούμε τις οικονομίες μας».

Deal on the #MFF and Recovery Package #NGEU



Now we can start with the implementation and build back our economies.



Our landmark recovery package will drive forward our green & digital transitions. #EUCO